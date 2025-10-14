Transpuntano, la empresa que ofrece el servicio de colectivos urbanos de la ciudad de San Luis, ofrece una app que permite consultar los horarios de llegada de cada línea a la parada más cercana a tiempo real. Se llama Cuando Llega y se puede descargar en el celular, sea Android o iPhone.

La app Cuando Llega Transpuntano permite conocer el horario de arribo de los colectivos en la ciudad de San Luis Municipalidad de la ciudad de San Luis

La aplicación permite ver el recorrido de cada una de las líneas que maneja la compañía, dónde se encuentran sus paradas en un mapa interactivo y cuánto tiempo le falta para llegar. Además, permite destacar en favoritos las paradas a las que los usuarios suelen acudir para buscar el tiempo de espera de cada recorrido.

Cuando Llega Transpuntano: el paso a paso para bajar la app

La aplicación está disponible en Google Play para los dispositivos Android. De ese modo, se podrá acceder fácilmente a los horarios y las ubicaciones en tiempo real de los colectivos de Transpuntano desde el celular. Cabe aclarar que requiere el sistema operativo Android 9.0 o superior para que funcione correctamente.

La app Cuando Llega Transpuntano se puede bajar desde Google Play en los celulares Android Shutterstock - Shutterstock

Para descargar la app Cuando llega Transpuntano desde Google Play en un dispositivo Android, es necesario seguir los siguientes pasos:

1 Ingresar a Google Play

Abrir la aplicación Google Play Store en el dispositivo.

2 Buscar la app Cuando Llego Transpuntano

En la barra de búsqueda en la parte superior, escribir “Cuando llega Transpuntano” y presionar el botón “Buscar”.

3 Identificar la aplicación oficial

A partir del listado de apps que ofrece Google Play, buscar aquella que está desarrollada por “Efisat” o que tenga el logo oficial de Transpuntano. Para asegurarse que se trata de la aplicación correcta, leer detenidamente la ficha descriptiva de la misma y las reseñas de los usuarios.

3 Instalar Cuando Llega Transpuntano

Una vez identificada la app oficial de Transpuntano, presionar sobre el botón “Instalar”. Para usarla, se debe esperar a que la descarga e instalación finalicen automáticamente. Una vez bajada, se puede abrir la app desde el mismo botón o buscar su icono en el menú de apps del dispositivo.

Otra forma de bajar Cuando Llega Transpuntano al celular

Hay distintas formas para acceder a Cuando Llega de Transpuntano porque es una app de multiplataforma. Eso significa que se puede utilizar en distintos dispositivos tecnológicos, ya sea una tablet, un celular o una computadora, y en diversos sistemas operativos.

Por un lado, se puede acceder ella por el navegador de cualquier dispositivo a través del sitio oficial de la empresa de transporte pública. También se puede descargar en el celular por este mismo medio, sin importar si es Android o iPhone.

Así se ve la app Cuando Llega Transpuntano desde el navegador Captura

A continuación, el proceso para bajar la app desde el navegador:

1 Ingresar a la página oficial de la app Cuando Llega Transpuntano

Abrir el navegador en el dispositivo móvil, preferiblemente en Chrome o un navegador compatible con instalación de apps web. Allí se puede dirigir a la página oficial de la aplicación.

2 Bajar la aplicación

Para iniciar el proceso de descarga, dirigirse a la parte superior derecha del navegador y tocar el ícono de los tres puntos o “Menú”. Allí buscar y seleccionar la opción que dice “Instalar aplicación” o “Añadir a pantalla de inicio”.

3 Instalar Cuando Llega Transpuntano al celular

Una vez descargada la app al dispositivo, el sistema preguntará si se desea instalar en el dispositivo. Allí hay que confirmar la instalación.

De esa forma, Cuando Llega Transpuntano se descargará y se añadirá a la pantalla de inicio del celular. Funcionará como una app nativa para que se pueda consultar el horario de arribo de los colectivos de San Luis fácilmente.