Chau intrusos: cómo ver quiénes se conectaron a tu wifi sin permiso

El uso continuo de distintos dispositivos que dependen de las conexiones a Internet implica, a su vez, la necesidad de conocer en detalle cómo ver quiénes se conectaron a wifi sin permiso, ya que varios usuarios en simultáneo puede provocar que el ancho de banda se vea debilitado.

Existen diversas maneras de ver quiénes usaron wifi sin permiso Shutterstock - Shutterstock

Es por ello que es muy importante conocer el procedimiento para descubrir quiénes utilizan wifi y así saber con certeza la cantidad de personas que utilizan la red a través de una computadora o un celular.

Cómo ver quiénes se conectaron a wifi sin permiso

Para ver con exactitud quiénes se conectaron a wifi de manera irregular, es posible seguir una serie de pasos sencillos para acceder a esa información:

1 Aplicaciones del proveedor

Esta herramienta permite ver y gestionar los dispositivos conectados a la red.

Una vez descargada la aplicación, es preciso buscar la sección que muestra los dispositivos conectados para ver una lista de los equipos que están usando la red.

2 Aplicaciones específicas

Existen aplicaciones muy útiles que fueron creadas exclusivamente para identificar los dispositivos conectados a wifi.

En este caso, se debe descargar la aplicación, abrirla y escanear la red. Según el caso, la herramienta podrá mostrar la dirección IP, la dirección MAC, o el nombre del dispositivo.

En una red wifi los dispositivos utilizan las direcciones MAC cada vez que envían o reciben información. Si se usa siempre la misma dirección, los operadores de la red pueden monitorear cuándo un dispositivo concreto está conectado a la red.

3 Configuración de router

A través de la dirección IP del router se puede acceder a la información específica del uso de wifi.

En primer lugar, es necesario utilizar una computadora, teléfono o tablet, e ingresar en la barra de direcciones la dirección IP del router.

Posteriormente, se debe elegir la opción “Dispositivos conectados” para ver la lista de los equipos vinculados a wifi.

Los pasos para ver quién usa wifi sin permiso

Cuáles son las claves para optimizar el wifi

Uno de los electrodomésticos que obstaculiza la señal de WiFi es el microondas, ya que funcionan a la misma frecuencia (2.4GHz) y utilizan la energía electromagnética. Por eso conviene ubicar el router lejos de este electrodoméstico.

A su vez, los teléfonos inalámbricos y los monitores de bebé, al estar cerca del módem, obstaculizan la señal.

Tampoco se aconseja ubicar el router de WiFi cerca de un espejo. El problema en este caso es el rebote de la señal, que se vuelve inconsistente o inestable, generando microcortes.

En esa misma lógica, el módem deberá estar lejos y nunca ubicado sobre una superficie metálica. Otra sugerencia es no colocar el módem en la misma zona donde están la heladera y el lavarropas.