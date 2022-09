Diez nuevos juegos para probar este fin de semana en PC, PlayStation, Xbox, Switch y móviles

Estos son los nuevos y más recientes juegos para que puedas disfrutar este fin de semana para todas las plataformas

Two Point Campus

PC - Xbox One - PS4 - Xbox Series X/S - PS5 - Switch

Una nueva entrega de los juegos “tycoon” de Two Point. En este caso vamos a tener que administrar, crear y manejar una universidad. Es el juego sucesor del exitoso Two Point Hospital, que sorprendió con su humor y profundidad. Two Point Campus está incluido en Game Pass.

FIFA Mobile

Android y iOS

Una nueva actualización se lanzó para la versión de móviles del FIFA de Electronic Arts. Además de los equipos y modos de juego clásicos, se suma el “modo entrenador” donde podremos manejar más aspectos de los partidos con una profundización del juego. Si bien tiene muchas opciones de compra in-game, el juego es totalmente gratuito para jugarlo.

Cult of the Lamb

PC - Xbox Series X/S - PS5 - Switch - Xbox One - PS4

De la mano de Devolver Digital y Massive Monster tenemos este gracioso y divertido juego roguelike que nos plantea crear nuestra propia secta de seguidores, con gráficos dignos de una serie animada. Aclamado por la crítica y los jugadores, es una de las grandes opciones indies para jugar este fin de semana.

Spider-Man: Remastered

PC

Una maravilla de los exclusivos de PlayStation llegó para los usuarios de PC en esta nueva idea de Sony, de lanzar sus productos para la “Master Race”. Con Spiderman recorremos una superdetallada ciudad de Nueva York con nuestras telarañas, mientras luchamos contra el crimen y los villanos clásicos de los cómics. Una joya imperdible si nunca lo jugaste.

Multiversus

PC - Xbox Series X/S - PS4 - PS5 -Xbox One

El juego te permite armar una pelea entre Scooby Doo, Arya Stark, Batman y por qué no, Bugs Bunny. Con mucho prestado de la idea del Smash Bros de Nintendo, Multiversus es divertido, cross platform y gratis para los que no se tienten en comprar más personajes.

Saints Row

PS5 - Xbox Series X/S - PC - PS4 - Xbox One

Un reboot de una de las sagas inspiradas en el GTA, pero con un toque más de humor y menos realista. En esta nueva edición vamos a poder recorrer la ciudad de Santo Ileso y formar nuestra propia pandilla del crimen junto a 3 amigos, con los que vamos a tratar de llegar a cima. Si te gustan los juegos sandbox de mundo abierto con autos, explosiones y tiros, vas a pasar un buen rato con Saints Row.

F1 Manager

PS5 - PS4

Para los más fanáticos de la F1 llegó el “PC Fútbol” de la máxima categoría. Vamos a manejar presupuestos, managers, sponsors, contratos de los pilotos y hasta armar las estrategias para tratar de sacarle este 2022 a Max Verstappen. Disponible para las consolas de Sony. Otro recomendado para los que aman el automovilismo sin tener que manejar.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection

PS5 - PS4 - Xbox One - Xbox Series X/S - Switch - PC

Cowabunga Collection agrupa 13 juegos clásicos de las Tortugas Ninja para apelar al costado más nostálgico de los videojuegos. Incluye títulos de arcade, de Nintendo y de otras consolas con agregados y modernización para jugar con amigos, además de nuevo arte, mapeo de controles y juego online.

The Last of Us Parte I

PS5

La versión definitiva para todas esas personas que están entrando al mundo PlayStation con la llegada de la PS5. Rearmado desde cero, The Last of Us part 1 para PS5 cuenta la misma historia que en la PS3, la PS4 y la PS4 Pro, pero ahora con nuevas texturas, personajes mejorados, movimientos y escenarios deslumbrantes. Si no lo jugaste nunca y tenés la PS5 es una gran opción para entrar al mundo TLOU antes de la serie de HBO.

Splatoon 3

Switch

La tercera edición del “shooter” colorido y familiar exclusivo para la Switch llega con nuevos modos de juego, nuevos escenarios y un frenético multiplayer, pero con la familiaridad que permite llevar tu estilo de juego de las anteriores entregas a este. En tercera persona deberemos “pintar” en vez de disparar para evitar la violencia innata de las armas dentro de un juego pensado para grandes y chicos.