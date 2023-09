escuchar

Después de 29 años, decenas de juegos, modos y partidos, el FIFA ya no existe… o algo así. Es que ahora la saga de videojuegos de fútbol más popular, creada por Electronic Arts, cambió de nombre luego de la ruptura con la Federación Internacional que regula el fútbol, dado que no llegaron a un acuerdo por la licencia que pagaba EA por el uso de su nombre. La FIFA pedía 1000 millones de dólares por cuatro años, y esto, al parecer, no le cerró a la empresa también creadora de juegos como el Madden de la NFL, el Fórmula 1 23 o el Jedi Fallen Order y Survivor. Este conflicto hoy se puede ver, además de en el nuevo nombre, en que ya no se puede comprar desde cero ningún juego anterior con el nombre FIFA en ninguna parte, ni en Play, ni en Xbox, ni en PC. Fueron sacados de todos los listados de venta y todos redireccionan al nuevo EA Sports FC 24.

Con el nuevo nombre en mente, que va a ser bastante difícil de acostumbrarnos a decir, se lanzó el EA Sports FC 24, un juego que si bien se llama distinto, es exactamente la misma evolución que podíamos esperar si iba a salir un FIFA 24. Tenemos los mismos modos de juego con menús renovados, y su gameplay también es una evolución moderada de lo que jugamos en el FIFA 23.

Lo nuevo del EA Sports FC 24

Las novedades pasan por la introducción del sistema HyperMotionV, que si bien mantiene el motor gráfico Frostbite de títulos anteriores, ahora no depende exclusivamente de las capturas de movimiento creadas en estudios de grabación, sino que puede adaptarse tomando como fuente partidos reales de los equipos y sus jugadores. Por eso es que vamos a notar sutiles diferencias en los movimientos de las figuras más conocidas, por ejemplo, Messi corre con el brazo recogido, o podemos ver los trancos largos de Haaland cuando toma velocidad. Esto hace que en EA FC 24 tengamos más de 19.000 movimientos reales de jugadores junto con sus looks y caras. Cabe aclarar que todas las mejoras serán para la nueva generación de consolas y PC, no así en PS4 y Xbox One.

El EA Sports FC 24 ya está disponible: se terminó la era FIFA

En nuestro caso, estamos jugándolo en PS5, y si bien a simple vista el juego no cambió demasiado de su versión anterior, si podemos ver estos detalles en los movimientos y dentro de los partidos. Y cuando decimos detalle, es en serio. Se ven las marcas en el pasto de las barridas, la textura de las telas, de los botines y hasta los tatuajes de los jugadores más famosos.

Una captura del EA Sports FC 24, el sucesor del FIFA 23

Otra de las novedades son los nuevos estilos de juego. Estos estilos serán características que destacan a los jugadores importantes de cada equipo, basado en sus habilidades en el mundo real. De esta manera vamos a poder, dentro del juego, explotar estos estilos si conocemos en profundidad a nuestra plantilla. A esto hay que acostumbrarse, dado que si venimos jugando la saga hace tiempo puede ser que lo pases por alto.

Dentro de las mejoras también tenemos nuevas animaciones en los modos carrera, como la entrega del balón de oro, o agregados como el cuerpo técnico que puede ayudarte a ser un mejor DT, o a entrenar a cada sección de tu equipo cuando jugás en el modo carrera como manager. Pero también mantiene las mismas cinemáticas que hace varios juegos atrás, con los mismos menús y hasta el mismo modo de entrevistas y reuniones para comprar jugadores. Esto podría haber sido actualizado, ya que se siente viejo y repetitivo para un juego de 70 dólares.

Donde más se están hablando los cambios es en el modo Ultimate Team, ahora con el agregado de las ligas femeninas, este modo de juego competitivo online incorpora el juego mixto tanto dentro de los partidos como en la apertura de paquetes virtuales para armar nuestras formaciones con las caras más conocidas tanto del fútbol masculino como el femenino.

River, nuevo socio oficial

Hablando de caras, recientemente EA anunció, con un video de Francescoli con el juego, que River Plate se sumará como partner oficial del juego. Esto se suma a otros equipos argentinos como Boca Juniors, que ya tiene su estadio representado a la perfección y posiblemente vayamos a tener el renovado Más Monumental junto con las caras escaneadas de todos los protagonistas del superclásico.

Una captura del EA Sports FC 24, el sucesor del FIFA 23

Con la liga argentina completa, las más importantes de Europa y la Libertadores y la Champions, esta edición no perdió mucho, salvo la posibilidad de jugar la Copa del Mundo con sus logos y Copa original. Los jugadores están prácticamente todos, y los equipos también, salvo el equipo de la serie Ted Lasso, que no está disponible esta vez. Si hablamos de números, tiene 19 mil jugadores, 700 equipos, 100 estadios y 30 ligas totalmente licenciadas.

Este año con Earling Haaland en la tapa, EA FC 24 y con cross-play entre consolas de la misma generación, intenta hacernos sentir como siempre para acostumbrarnos al nuevo nombre, con algunas mejoras destacadas y otras nos hubiese encantado ver. Nos encantaría ver más cambios y mejoras o modernizaciones dentro del juego y dejar atrás cosas que venimos viendo desde el FIFA 20, pero lo que sí es cierto es que el juego mantiene un equilibrio para seguir siendo uno de los juegos favoritos para jugar con amigos, y debido a su jugabilidad ya conocida por todos, no dejar a nadie afuera a la hora de divertirse.