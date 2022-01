El General San Martín, el picosatélite de la marplatense Innova Space, viaja hoy al espacio a bordo de un cohete de SpaceX

General San Martín, el picosatélite de la firma marplatense Innova, despegará hoy al mediodía de Cabo Cañaveral y llegará a la órbita terrestre a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX, la firma de Elon Musk. La empresa nació a raíz de una iniciativa escolar impulsada por Alejandro Cordero, un profesor de electrónica que en 2019 le propuso a sus alumnos de la Escuela Técnica N°5 de Mar del Plata crear un picosatélite.

El despegue del primero de los cien picosatélites que Innova Space espera enviar al espacio en los próximos 3 años, para formar la constelación “Libertadores de América”, se podrá ver en vivo en YouTube.

Si el lanzamiento es un éxito, el proyecto pondrá en órbita al MDQubeSAT1, un satélite de muy pequeñas dimensiones, similar en concepto a los de otra firma nacida en la Argentina, Satellogic, que ya tiene 17 nanosatélites en órbita y está valuada en unos 850 millones de dólares.

Una vista del picosatélite en su banco de pruebas, previo al lanzamiento

Innova Space y Satellogic no son las únicas: también está Tlon Space, que tiene la particularidad de que desarrolla además sus propios cohetes para llegar al espacio (espera lograrlo este año), mientras que tanto Innova Space como Satellogic apelan a los servicios de SpaceX.

Para qué sirve el satélite

El MDQubeSAT1 es un satélite experimental; y se lo llama picosatélite por sus dimensiones (10 x 5 x 5 cm) y peso (menos de 1 kg). Como referencia, los nanosatélites de Satellogic, que ya son considerados pequeños, miden 80 x 60 cm y pueden pesar hasta 10 kg. El Saocom 1B, que llegó al espacio en 2020, pesa tres toneladas y tiene el tamaño de un auto pequeño.

El MDQube-SAT1 orbitará en una Órbita Polar a unos 400-500 Km de altura, aproximadamente. “Esta primera misión consiste en una prueba de concepto y validación de la plataforma, lo que nos permitirá avanzar y realizar mejoras en el diseño del próximo satélite, en el cual comenzamos a trabajar en los días venideros”, dice Cordero, hoy CEO de Innova Space.

El prototipo del picosatélite que viajará al espacio el 13 de enero, y que será el primero de una constelación de cien satélites minúsculos con los que probarán dar internet en zonas rurales Gentileza

El MDQubeSAT1 es más pequeño, pero también mucho más económico. Y por ahora es experimental: el objetivo es dar acceso a internet en áreas sin cobertura, especialmente para aplicaciones agrícolas. El proyecto fue financiado en parte por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Neutrón, una aceleradora de startups de base tecnológica.

“El desarrollo de nuestra plataforma se basa en el estándar de PocketQube. Nuestro primer satélite es de 2P, por lo que tiene una dimensión de 100x100x50 mm y pesa solo 461 gramos, -explicó Cordero-. El satélite viajará plegado y, al momento de ser puesto en órbita baja (LEO), desplegará su antena y sus paneles solares, los cuales proporcionarán energía para el funcionamiento de todos los subsistemas de la arquitectura y a las baterías cuando se encuentre orbitando en eclipse.”

“Los subsistemas que componen el MDQubeSAT1 contemplan el de energía, el de comunicaciones, el de control y orientación, y la computadora a bordo -destacó Cordero en un comunicado-. La plataforma completa fue diseñada y desarrollada por nuestro equipo de I+D. La utilización de componentes COTS (Componentes Off the Shelf) permiten la disminución de costos y la aceleración del ciclo de desarrollo del proyecto”.

Para qué se aplicará el General San Martín y los demás integrantes de la constelación que quiere poner en órbita Innova Space

En 2019, Cordero cerró su emprendimiento personal de electrónica para dedicarse de lleno a la educación. “Yo sabía por mi experiencia previa que el ecosistema marplatense era deficiente en mano de obra calificada, y vi que los alumnos no querían estudiar electrónica porque pensaban que iban a terminar arreglando televisores”, explica. “Empecé a pensar qué tipo de proyecto se podía hacer con la capacidad que tenían los chicos y que se pudiera aplicar en una escuela pública, y propuse hacer un satélite. No sabía mucho del tema, pero me di cuenta que era posible”, le dijo Cordero a LA NACION en esta entrevista.

El equipo de Innova Space con Alejandro Cordero a la cabeza. Gentileza

“Nuestro pico satélite va dar comunicación e internet de las cosas en los lugares donde no la hay -explica Cordero-. El 70 por ciento de nuestro país se encuentra sin ningún tipo de cobertura en comunicaciones; nosotros vamos a dar comunicaciones en, por ejemplo, agricultura. Por ejemplo, si piensan en un silobolsa, tienen sensores para saber qué está pasando, si son vandalizados, si el grano está bien o está mal, cuándo lo tienen que sacar del saco; pero ese sensor, sin comunicación, no sirve. así que nosotros vamos a brindar esa comunicación que necesita ese sensor, en cualquier parte del mundo, a través de una aplicación. Eso es lo que hace nuestro picosatélite en la parte de comunicaciones.”