En Argentina Pelea, los candidatos luchan al mejor estilo Mortal Kombat Crédito: Matías Mazzagatti

Andrés Krom SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de octubre de 2019 • 13:38

Cumbias, medias, dibujitos animados y hasta juguetes de los candidatos, la campaña presidencial de 2019 tuvo todo tipo de condimentos bizarros. Pero faltaba algo más.

Esta semana llegará a los celulares un nuevo tipo de debate, con menos propuestas y más piñas. Se trata de Argentina Pelea, un videojuego en el que algunas de las principales figuras de las política nacional luchan entre sí al mejor estilo Mortal Kombat.

La idea fue del productor audiovisual Matías Mazzagatti, el cerebro detrás de la versión animé de la apertura de sesiones de Mauricio Macri y el desopilante tráiler de las PASO. A mediados de septiembre, creó y publicó en sus redes sociales algunas imágenes del (en ese entonces) falso videojuego junto a una súplica: "¿Quién quiere jugar a esto? Necesito que sea real".

"Me había cansado de repetir el mismo formato en los últimos videos y, buscando alguna técnica nueva, di con un programa para armar modelos 3D que incluía animaciones de los personajes en modo de pelea", contó Mazzagatti a LA NACION.

El video original (en el que Cristina luchaba con Macri) se volvió tan popular que varios programadores se ofrecieron ayudarlo a hacer realidad su sueño. "Me contactaron algunos chicos y armamos un grupito", contó.

Una semana después de aquella publicación, Mazzagatti comenzó a trabajar con seis colaboradores en el desarrollo de una versión beta de Argentina Pelea, que llegará entre el martes y el miércoles a Google Play, la tienda de aplicaciones Android y, más adelante, a la App Store.

El póster de Argentina Pelea, el juego en el que los candidatos pelean entre sí Crédito: Matías Mazzagatti

"Lo estamos terminando de armar, es todo a pulmón", confesó Mazzagatti. Los personajes (sin apellido) son nueve: Mauricio, Cristina, Alberto, Lilita, Roberto, José Luis, Juan José, Nicolás, El Diego y Un Dólar.

Cada uno de ellos tiene dos poderes especiales: por ejemplo, Mauricio tira globos amarillos y convoca una ola bajo el eslogan "No se inunda más". Alberto, por su parte, toca una melodía hipnótica en la guitarra que atonta a sus rivales y puede pedir ayuda al perro Dylan en sus peleas.

El juego será gratuito y la idea es que no desaparezca con el final de las elecciones sino que sume cada vez más personajes. Mazzagatti admitió que la primera versión tendrá algunos errores, pero sostuvo que eso no es importante: "No apuntamos a que sea el mejor, sino a que el contenido te divierta".

Matías Mazzagatti se reconoce fan de Dragon Ball Z y Caballeros del Zodiaco Crédito: Matías Mazzagatti