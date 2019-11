Subway Surfers acumula más de 1300 millones de descargas en Android desde su debut en 2012 Crédito: Shutterstock

Los videojuegos Subway Surfer y Candy Crush Saga, con 1352 y 937 millones de descargas respectivamente, son los títulos más descargados en la historia de Google Play Store, superando a otros títulos como Pokémon GO o Angry Birds, que se cuelan también entre los 25 más descargados de la plataforma.

La compañía The Tool, especializada en publicitar empresas con productos para móviles, ha recogido los datos para elaborar una lista con los 25 juegos más descargados en la historia de Google Play en todo el mundo.

La lista completa

Subway Surfers (Kiloo): 1352 millones de descargas Candy Crush Saga (King): 937 millones de descargas My Talking Tom (Outfit7): 752 millones de descargas Pou (Zakeh): 692 millones Temple Run 2 (Imangi): 692 millones de descargas Hill Climb Racing (Fingersoft): 602 millones de descargas Clash of Clans (Supercell): 556 millones 8 Ball Pool (Miniclip): 545 millones My Talking Angela (Outfit7): 495 millones Temple Run (Imangi): 466 millones Minion Rush (Gameloft): 447 millones Angry Birds Classic (Rovio): 444 millones Garena Free Fire (Garena): 436 millones Fruit Ninja (Halfbrick): 436 millones Piano Tiles 2 (Cheetah): 389 millones Slither.io (Lowtech): 386 millones Candy Crush Soda Saga (King): 348 millones Pokémon Go (Niantic): 340 millones Talking Tom Cat (Outfit7): 337 millones Clash Royale (Supercell): 336 millones Dr. Driving (SUD): 335 millones Helix Jump (Voodoo): 325 millones Sniper 3D Gun Shooter (Fun Games For Free): 323 millones Zombie Tsunami (Mobigame): 306 millones Plants vs Zombies Free (EA): 295 millones

Hay cuatro estudios de desarrolladores que tienen más de un juego en este Top 25. King cuenta con Candy Crush Saga y Candy Crush Soda Saga y Outfit 7, con tres títulos: My Talking Angela, Talking Tom Cat y My Talking Tom. Se suman Imangi Studios con Temple Run y Temple Run 2 y Supercell con Clash Royale y Clash of Clans.

El juego que menos años lleva en el mercado pero que entra en esta lista es el Helix Jump. Se publicó en febrero de 2018 y actualmente ocupa el puesto número 22 con 325 millones de descargas.