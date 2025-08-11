Fin de la internet original: AOL apagará sus últimos módems en septiembre

Los legendarios módems de internet de AOL (America Online), que acompañaron los primeros pasos de la web, serán desactivados el 30 de septiembre, anunció la compañía estadounidense.

“AOL evalúa periódicamente sus productos y servicios y decidió discontinuar el acceso a internet por conexión telefónica”, declaró la antigua estrella de internet en la nota de un blog.

La compañía no especificó cuántos usuarios se vieron afectados por la interrupción de este servicio. Según el medio estadounidense CNBC, AOL tenía 2,1 millones de clientes de módem en 2015, una cifra que se redujo a unos pocos miles en 2021.

AOL fue un pionero en ofrecer contenido en internet, al tiempo que sumaba usuarios por dial-up con sus clásicos CDs que enviaba por mail

Con sus pequeños dispositivos, conectados a un teléfono y una computadora, y sus suscripciones comercializadas desde mediados de la década de 1990, la compañía impulsó el auge de internet en muchos países.

Reconocibles por su característico ruido, una mezcla de crujidos y pitidos agudos, los módems permitían a los usuarios conectarse a un internet que entonces se componía principalmente de páginas estáticas y texto.

Pero con la aceleración de los avances tecnológicos en telecomunicaciones, los proveedores de acceso a internet se inclinaron hacia tecnologías más rápidas, con ADSL y, más adelante, fibra óptica.

En 2017, AOL ya había despertado la nostalgia de muchos antiguos usuarios al cerrar su servicio de mensajería instantánea AIM, lanzado en 1997.

AFP