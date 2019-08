Crédito: Shutterstock

El próximo 21 de septiembre el servicio de streaming por catálogo de videojuegos de Turner Argentina, Gloud, cerrará sus puertas definitivamente.

Gloud había sido una gran apuesta nacional al futuro de los videojuegos. El servicio era relativamente barato y tenía un catálogo de juegos bastante digno para un jugador casual. Su conexión funcionaba bien con conexiones modestas tanto en PC como en Mac, y se podía usar sin problemas salvo alguna que otra desconexión.

"Todo el servicio de GLOUD se discontinúa. No se podrá acceder más al mismo a partir del 21 de Septiembre de 2019. Esto afecta a quienes estén en período de prueba o sean suscriptores mensuales", comunica en su página web, aclarando que los usuarios que están en período de prueba, al terminarse, se cancelará automáticamente su suscripción.

Voceros de Turner Argentina hablaron con LA NACION y comunicaron que "La decisión responde a la reconversión global de la compañía, que está estudiando nuevos desarrollos directo al consumidor. Turner trabajará en nuevas propuestas de innovación y entretenimiento", a lo que agregó: "Contemplamos redirigir esta inversión al servicio de una estrategia directa al consumidor más amplia, actualmente en desarrollo a nivel global".

La limitación de la biblioteca

Aunque el cierre según la compañía no se deba a su ventas, el problema visible de Gloud eran justamente sus juegos. Quizás el catálogo carecía de títulos fuertes, o de estrenos, y tampoco tenía uno de fútbol como PES o FIFA que podrían haber disparado las ventas apuntadas a un jugador que sólo le gustaría jugar un par de horas por semana sin tener que comprar una consola o una PC.

Batman Arkham City, Mad Max, Rise of the Tomb Rider, Ultra Street Fighter 4, Super Hot, Life is Strange y otros 85 títulos de los últimos cinco años podrían haber llegado a ser atractivos para este mismo público que veía con buenos ojos pagar sólo 300 pesos por mes y absolutamente nada más aparte de un joystick, y quedaba en una ubicación razonable frente a otros competidores que ofrecen su servicio en el país.

El servicio que había sido presentado con bombos y platillos el 11 de diciembre de 2017 prometía sumar juegos mes a mes y ampliar su llegada, pero los acuerdos con las desarrolladoras de juegos no llegaron a buen puerto y ese catálogo no logró expandirse como los gamers esperaban.

El servicio de streaming argentino de videojuegos costaba $ 299 por mes en Argentina y $ 7735 pesos chilenos en Chile y pronto se iba a enfrentar a servicios de streaming que llegarían pasado el 2020 como Google Stadia y Xcloud de Xbox.