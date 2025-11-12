Google Fotos suma 6 nuevas funciones geniales gracias a la IA Nano Banana

Que todas las personas en la imagen estén con los ojos abiertos o que ese retrato casero se transforme en uno profesional, las funciones de Gemini llegan a la app de fotografía de Google
- 3 minutos de lectura'
Google Fotos ha introducido nuevas funciones de inteligencia artificial (IA) para ayudar a los usuarios a conseguir fotografías donde todos los sujetos aparecen con los ojos abiertos y sonriendo, y hacer ediciones con Nano Banana.
El servicio de edición y gestión de fotos de Google ha incorporado seis nuevas funciones de IA para “editar, crear y buscar”, que llegarán de manera progresiva a iOS y Android y a distintas partes del mundo.
Una de esas herramientas es ‘Ayúdame a editar’, que puede modificar el resultado de una fotografía con una descripción para que todas las personas que aparecen en ella salgan con su mejor cara, pidiendo, por ejemplo, que retire los anteojos de un amigo, abra los ojos de otro que aparece con ellos cerrados y que ponga una sonrisa en el rostro de un tercero.
Para estos cambios, la IA recurre a las imágenes de los grupos de caras, una función de Google Fotos que, si se activa, detecta a las personas en las fotografías y usa algoritmos para generar modelos faciales de sus rostros. Estos modelos ayudan a identificar amigos, pero también a reconstruir sus rostros en la edición de imágenes.
En Estados Unidos, está disponible también para iOS la edición de fotografías a partir de una descripción en texto o con voz, así como un rediseño del editor, como ha informado la compañía en su blog oficial.
Asimismo, Google extenderá a más de cien países y 17 idiomas la función Ask Photos (Pregunta a las fotos), que ayuda a encontrar fotografías específicas en la galería a partir de una descripción. Y un nuevo botón permite preguntar sobre una imagen concreta o pedir ediciones.
Google también ha incorporado dos funciones impulsadas por Nano Banana, el nombre con el que se conoce el modelo de generación y edición de imágenes Gemini 2.5 Flash Image, el más avanzado de la compañía.
Nano Banana se ha incorporado en el editor para transformar las imágenes a partir del cambio de estilo y para generar otras nuevas a partir de plantillas prediseñadas que ayudará a crear, por ejemplo, una sesión de fotos de alta costura o una tarjeta navideña. Las plantillas están disponibles primero en Estados Unidos e India en la app para Android.
- 1
Expertos denuncian siete vulnerabilidades críticas en ChatGPT que permiten el robo de datos de los usuarios
- 2
Desarrollan en Argentina un autotest para la detección temprana de cáncer de colon usando IA
- 3
Las 6 principales estafas virtuales que ya usan la IA para engañar mejor a sus víctimas
- 4
Apple prepara una MacBook barata y trabaja en nuevas funciones para su conexión satelital