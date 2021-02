Google Workspace for Education: la apuesta de la compañía para renovar Classroom y las clases virtuales

La educación ha estado en el centro del debate como una de las áreas que más han sufrido las consecuencias de la pandemia y los aislamientos. La virtualización del aula ha sido uno de los fenómenos insignia del 2020, con consecuencias para toda la comunidad educativa: educadores, autoridades y los propios padres y alumnos.

La aceleración en la adquisición de herramientas y saberes tecnológicos ha sido exponencial. Por más que la presencialidad es una necesidad básica en el esquema educativo (sobre todo en edades tempranas) hay algo que ha cambiado para siempre luego de la pandemia.

“Muchos lideres en áreas educativas aún están en modo crisis, navegando todo lo que ha ocurrido con el Covid-19. Creemos que toda la experiencia del 2020 alimentará el futuro de la educación. En muchos sentidos esta crisis nos hizo cuestionar las perspectivas de lo que estábamos construyendo y a dónde íbamos. Desde la perspectiva de la escuela y la de tecnología para la educación se ha dado lugar a mucha innovación, creo que toda la comunidad educativa se dirige sin dudas hacia algo nuevo”, explica Zach Yeskel, Group Product Manager de Google for Education.

Yeskel es un exprofesor de matemáticas que aprovechó su experiencia para unirse a la compañía e iniciar Google Classroom desde el concepto hasta la ejecución, una plataforma que hoy es utilizada por más de 120 millones de estudiantes y profesores en todo el mundo. Yeskel también dirigió el equipo de productos de G Suite for Education, dando vida a una serie de productos que potencian a los educadores y el aprendizaje.

Según Google, en 2020 más de 1,3 millones de usuarios de la Argentina se han beneficiado del acceso a la educación a distancia gracias a implementaciones tecnológicas en distintas provincias. En 2020, Google Clasroom se convirtió en el segundo término que más interés generó de la lista “Búsquedas 2020” del informe anual “El año en búsquedas”.

“El aprendizaje está en el corazón de lo que hacemos en Google. Nuestros equipos de educación trabajan para ayudar a la gente a construir el conocimiento a través de la conexión con grandes experiencias de aprendizaje” señala Yeskel en el marco de Learning with Google, un evento global donde se comparten las más de 50 nuevas características en todos los productos educativos que esperan puedan mejorar los esquemas de enseñanza.

Zach Yesker, Product Manager de Google for Education

Yeskel explica que una de las grandes tendencias que observaron es que muchísimos docentes utilizaron tecnología por primera vez. “No es que no tuvieran dispositivos en sus hogares, pero sí era la primera vez que los utilizaban para la educación y quizás no tenían idea de cómo hacerlo. Sin embargo, fueron resilientes y adaptativos, y encontraron la manera llevarlo a cabo. No creo que nada vuelva a ser como antes, porque ahora saben las posibilidades que tienen a disposición. No creo que nadie quiera continuar en aulas virtuales todo el tiempo, pero este aprendizaje llegó para quedarse”.

Consultado acerca de la problemática de las brechas de acceso tecnológico en América Latina (en cuanto a acceso a dispositivos y conocimientos) Yeskel considera que el problema es global. “Procuramos tener dispositivos que sean accesibles, herramientas que funcionen en cualquier tipo de dispositivos y que funcionen on y off line, de manera que puedan hacer las tareas aún sin conectividad. Es un problema que Google por sí mismo no puede resolver pero hacemos todo lo que está a nuestro alcance”

Lo que viene en 2021

“Todo lo que hacemos en Google for Education viene de la mano del feedback de clientes y usuarios, no somos educadores, pero tenemos que diseñar para ellos”, explican desde la compañía. La G Suite for Education pasará a llamarse Google Workspace for Education, con nuevas funcionalidades para que adapten de manera flexible a cada entorno educativo y sus necesidades.

Google Classroom

Trae nuevas funcionalidades con el foco en entender y medir cuán conectados están los estudiantes con la clase. “El engagement es una de las cosas mas difíciles de lograr en educación virtual, los estudiantes apagan la cámara, entre muchas otras cosas”, señalan.

Más adelante este año los maestros podrán integrar sus add-ons y herramientas favoritas. Los administradores podrán gestionar estas herramientas facilitando el acceso de estudiantes y profesores y evitando múltiples inicios de sesión. Los profesores podrán hacer el seguimiento de la participación de los estudiantes al ver quién entregó una tarea o vio un curso.

Google Meet

Los maestros podrán terminar las reuniones para todos y tendrán la opción de silenciar a todos al mismo tiempo para evitar interrupciones. El profesor podrá decidir si los alumnos pueden activar su micrófono o no. y al iniciar llamadas en Classroom sólo la clase registrada o listada podrá unirse.

Los estudiantes no podrán entrar antes que el maestro a la llamada, y si el profesor no crea un meeting desde Classroom, tendrá la posibilidad de invitar a otros moderadores a participar en su clase. También los alumnos tendrán la posibilidad de utilizar emoticones en Meet para dar más fluidez a la conversación virtual.

Chrome

Google se encuentran construyendo una herramienta de grabación de pantalla dentro del sistema de Chrome OS para que los maestros y estudiantes puedan capturar sus clases en tiempo real en aula y desde casa.

Se encuentran estrenando más de 40 nuevos modelos de Chromebooks hechos para la educación, con información sobre cómo elegir los dispositivos correctos para las necesidades únicas de la escuela.

“Más adelante en este año, añadiremos funciones para subir fotos para tareas de investigación así como hacer que la app Classroom de Android pueda funcionar sin conexión, para que los alumnos puedan descargar sus tareas y completarlas sin tener que depender de una conexión a internet estable”, explica Yeskel.

Una de las cosas que han detectado desde Google for Education que es que aún se hace mucho trabajo relacionado con papel. “Muchos estudiantes sacan fotos de sus trabajos y los suben a Classroom. Eso no ocurría antes y puede ser muy dificultoso para el maestro, estamos invirtiendo mucho tiempo para mejorar esa experiencia a través de un PDF y que pueda resultar más sencillo de administrar para el maestro y que pueda dar feedback más fácilmente. El papel y el lápiz siguen estando ahí y nuestra misión es hacer mas fácil esa integración”, añade.

Otra de las cuestiones más dificultosas para maestros y escuelas ha sido tener que responder todas las preguntas de los padres. “Muchos buscaron ayuda en Google Cloud, han creado sistemas automáticos que agregaron en sus websites y que resolvían cientos de consultas básicas por día, evitando sacar tiempo al staff”.

Otro de los grandes hits del año fue la app de Google Read Along, que permite que los chicos se diviertan mientras aprenden a leer. La aplicación escucha y responde a los alumnos en tiempo real mientras leen en voz alta, y es muy útil especialmente en lugares donde los niños no tienen adultos alrededor.

Yeskel imagina el futuro para la educación digital. Los profesores invierten mucho tiempo creando consignas, unidades, materiales, agregando fuentes, links, referencias. “Google debería poder ayudar en esta tarea. ¿Qué tal si Google recomendara el material de un maestro como contenido de calidad, relevante? ¿Y si pudiera ver otro contenido relevante de otros docentes?”

Muchos estudiantes se estancan en ciertos momentos con ciertas tareas y necesitan asistencia y no siempre la tienen. “¿Si la inteligencia artificial de Google pudiera ayudarlos en tiempo real cuando hacen una búsqueda? Con explicaciones paso a paso, fórmulas, contenido específico”, reflexiona. Hacia allí va el futuro de la educación para Google, es crítico que los maestros que puedan entender con precisión donde los alumnos se quedan estancados y cómo ayudarlos con apoyo de la tecnología.