Instagram eliminará la función que permitía ver la actividad de tus contactos

Instagram buscará potenciar la función para descubrir nuevos contenidos, y de forma paulatina retirará la pestaña Siguiendo, que mostraba la actividad de los contactos dentro de la aplicación de fotografía y video digital de Facebook

8 de octubre de 2019

Sin aviso previo, Instagram comenzó a remover la función Siguiendo (Following), una característica de la aplicación de fotografía y video digital de Facebook que mostraba la actividad de los contactos. Presente dentro de la sección de Me gusta, la pestaña Siguiendo llevaba un detallado registro de likes, comentarios y actividades que realizaban los amigos y familiares dentro de la plataforma.

Esta característica, aún disponible, comenzó a desaparecer entre algunos usuarios desde agosto y fue confirmado por Instagram, de acuerdo a un reporte de BuzzFeed News. "Es una función desconocida para gran parte de la comunidad de usuarios, y muchos se sorprenden cuando descubren la actividad de las cuentas que siguen", dijo Vishal Shah, gerente de producto de Instagram.

La compañía planea potenciar la función de exploración, identificada con una lupa, que permite descubrir nuevos contenidos, usuarios y hashtags a seguir.

Una vista de la función Siguiendo (Following) una pestaña ubicada dentro del botón Me Gusta. Según Instagram, era un reporte desconocido y sus prestaciones no eran útiles ni beneficiosas

Dadas sus características, la pestaña Siguiendo, también llamada Following, estaba ubicada en un espacio apartado donde no llamó la atención de la comunidad de usuarios de Instagram. Sin embargo, quienes accedían a sus reportes podían ver las actividades de sus contactos, una herramienta que parecía haber sido creada a medida para stalkers y que en muchas ocasiones generó más de un disgusto: allí se podían ver la cantidad de likes que realizaban los contactos seguidos, los comentarios realizados, las cuentas que comenzaban a seguir y muchos otros datos.

A su vez, por todo lo que ofrecía esta pestaña, los seguidores de las celebridades podían saber si algún famoso seguía en contacto o no con alguna otra cuenta. Más allá de estas situaciones, lo cierto es que Instagram consideró que no era una herramienta útil ni beneficiosa para su comunidad de usuarios, en línea con otros cambios enfocados en la bienestar digital que busca impulsar la compañía, como ocultar el número público que indica la cantidad de Me gusta que tiene una publicación.