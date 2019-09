El iPhone 11 viene en seis colores y el precio en EE.UU. es de 699 dólares; al igual que en el caso del iPhone 11 Pro y 11 Pro Max, la versión estadounidense no incluye la banda 28 de frecuencia 4G Fuente: Reuters

Ricardo Sametband SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de septiembre de 2019 • 13:20

Apple tiene nuevos teléfonos: el iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max. Y al igual que sucedió el año pasado con el iPhone XS y XR, y a diferencia de lo que pasó en los años previos, los modelos que se venden en Estados Unidos o en Europa son levemente diferentes en lo que refiere al tipo de conexiones 4G que admiten.

En la Argentina se usan las bandas 4, 7 y 28 de 4G. Los números refieren al rango de frecuencias que usan las antenas y los teléfonos para comunicarse entre sí y no interferir con otros dispositivos. Las bandas 4 (1700/2100 MHz, o AWS) y 7 (2600 MHz) se usan más en entornos urbanos por su alta capacidad, mientras que la banda 28 (700 MHz APT) tiende a ser implementada en entornos suburbanos, porque tiene menos capacidad pero más cobertura. También se está reutilizando la banda 2 y 9 (en uso histórico para 2G), pero por ahora son las menos.

Los modelos de iPhone 11 (A2111), iPhone 11 Pro (A2160) y iPhone 11 Pro Max (A2161) que Apple vende en Estados Unidos no tienen soporte para la banda 28, pero sí las bandas 4 y 7. Los que se venden en Europa, en cambio, sí incluyen la banda 28 además de la 4 y la 7: versión A2221 para el iPhone 11, A2215 y A2218 para el iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max, respectivamente. Así lo indica Apple en su sitio en Estados Unidos y en las páginas de cada dispositivo.

El modelo europeo es el que se venderá en la Argentina (sin fecha de llegada por ahora), tal como sucedió con el iPhone XS/XR.

Los nuevos iPhone 11 y iPhone 11 Pro/Pro Max saldrán a la venta en Estados Unidos el 20 de septiembre Fuente: AFP

Qué modelo me compro

¿Significa eso que si alguien compra un iPhone en Estados Unidos no funcionará aquí? No; tendrá conexión 4G sin mayores inconvenientes mientras esté en una zona con cobertura con bandas 4 y 7 (la mayor parte del país); en algunos lugares donde sólo esté disponible una conexión 4G en la banda 28, no tendrá ese servicio y sólo se conectará a 3G. Lo mismo sucede con el iPhone XS y XR, pero no hubo demasiadas quejas por el uso de estos dispositivos en la Argentina. El iPhone 8, en cambio (que es el modelo más económico que ofrece la compañía hoy) sí incluye la banda 28 en la versión estadounidense.

¿Entonces? Lo ideal es comprar la versión europea; pero la estadounidense debería tener un buen servicio (aunque no óptimo) en nuestro país. Dependerá, no obstante, de dónde se use; en áreas urbanas (grandes ciudades) casi seguro tendrá buena conectividad 4G, pero en otras zonas podría no tener servicio 4G mientras que otros dispositivos sí lo tienen. Lamentablemente no hay cómo saberlo porque depende del uso de cada uno (e influye el uso de Wi-Fi, hábitos, zonas por las que se mueve el usuario, qué compañía usa, etcétera).

Así, lo recomendable es adquirir la versión europea, pero no es excluyente: para la enorme mayoría de la gente el modelo de iPhone que se vende en Estados Unidos también funcionará sin mayores problemas de conectividad.