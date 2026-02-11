¿La única solución? Cada vez más escuelas prohíben los teléfonos para que los estudiantes puedan concentrarse

Los teléfonos móviles están en todas partes, incluso, hasta hace poco, en las escuelas. Desde 2023, 29 estados, incluidos Nueva York, Vermont, Florida y Texas, han aprobado leyes que exigen que las escuelas públicas, desde preescolar hasta la secundaria, apliquen prohibiciones o límites estrictos al uso de teléfonos celulares por parte de los estudiantes en el campus.

Otros 10 estados han aprobado otras medidas que requieren que los distritos escolares locales tomen algún tipo de medida sobre el uso de teléfonos celulares. Aproximadamente el 77% de las escuelas públicas ahora prohíben que los estudiantes tengan sus teléfonos afuera durante las clases, un aumento respecto del 66% de escuelas que prohibían a los estudiantes usar teléfonos en la escuela en 2015.

Desde 2023, 29 estados han aprobado leyes que exigen que las escuelas públicas apliquen prohibiciones o límites estrictos al uso de teléfonos celulares Shutterstock - Shutterstock

Las escuelas de todo EE.UU. están buscando diferentes maneras de implementar políticas de no usar teléfonos. Algunas escuelas obligan a los estudiantes a guardar sus teléfonos en fundas que solo se abren al final del día. Otras usan taquillas o contenedores sencillos en las aulas.

Algunas investigaciones muestran que pasar mucho tiempo mirando teléfonos en lugar de las caras de las personas puede dificultar que los niños y adolescentes adquieran las habilidades humanas básicas que necesitan para desarrollar y mantener amistades y otras relaciones.

La escuela es mucho más que solo clases: es donde los jóvenes aprenden a convivir. Cuando se guardan los teléfonos, los estudiantes vuelven a mirarse y a hablar. Los pasillos y el comedor se convierten en espacios donde los estudiantes aprenden a resolver conflictos cara a cara y a forjar vínculos humanos.

Guardar los teléfonos en Ohio

Ohio es un ejemplo de un estado que ha tomado medidas drásticas sobre el uso de teléfonos celulares por parte de los estudiantes durante los últimos 18 meses. En mayo de 2024, Ohio pasó de sugerir directrices sobre teléfonos celulares para que las adoptaran las diferentes escuelas a exigir que todos los distritos públicos limitaran el uso del teléfono por parte de los estudiantes durante las clases. Los distritos escolares podían optar por permitir el uso de teléfonos durante el almuerzo o entre clases.

Muchas escuelas comenzaron a usar bolsas con cerradura, contenedores de plástico o taquillas para mantener los teléfonos fuera de la vista. Aún necesitaban permitir que algunos estudiantes tuvieran teléfonos por razones médicas, como para controlar el azúcar en sangre en una aplicación.

El estado de Ohio adoptó políticas que prohibieron el uso del teléfono durante todo el día escolar, incluido el almuerzo y el tiempo entre clases

Luego, en 2025, Ohio adoptó una política de uso de teléfonos celulares aún más estricta. Esta nueva ley requirió que todas las juntas escolares públicas de Ohio adoptaran políticas antes del 1 de enero de 2026 que prohibieran el uso del teléfono durante todo el día escolar, incluido el almuerzo y el tiempo entre clases.

Un descanso necesario

En el otoño de 2025, encuesté a 13 directores de escuelas públicas de Ohio de distritos rurales, urbanos y suburbanos. Los directores informaron que la prohibición parcial de teléfonos aumentó las interacciones sociales de los estudiantes y redujo los conflictos entre compañeros:

El 62% de los directores describieron una mayor socialización verbal y cara a cara durante el recreo, a la hora del almuerzo y entre clases.

El 68% señaló que los estudiantes pueden permanecer concentrados en una tarea durante más de 20 minutos sin buscar un descanso digital rápido.

El 72% observó un cambio del desplazamiento con la cabeza agachada a una conversación activa en áreas comunes como la cafetería.

El 61% informó que había menos conflictos sociales en línea que se extendían al aula.

Una tensión para los estudiantes

Los estudiantes revelaron sentir una tensión compleja frente a la posibilidad de no tener un celular Shutterstock - Shutterstock

En entrevistas llevadas a cabo en enero de 2026, algunos estudiantes de Ohio dijeron que se sentían seguros sabiendo que había un teléfono disponible en la oficina principal para emergencias. Otros estudiantes dijeron que se sentían ansiosos por no poder ser localizables en caso de una emergencia, como si un familiar tuviera un accidente o si los hermanos menores que cuidaban necesitaran su ayuda.

Finalmente, 13 de los 18 estudiantes argumentaron que deberían estar aprendiendo la autodisciplina necesaria para equilibrar la tecnología con la concentración. Los estudiantes dijeron que la prohibición de teléfonos los hacía sentir como niños incapaces de tomar decisiones responsables, en lugar de jóvenes adultos preparándose para entornos profesionales.

Algunos estudiantes también dijeron que no tener sus teléfonos hacía imposible completar solicitudes universitarias y de becas durante el día escolar, ya que muchos sistemas de solicitud requieren autenticación multifactor y requieren teléfonos para iniciar sesión.

Lecciones de Ohio

Es más probable que se respeten las reglas cuando los estudiantes sienten que tienen voz y voto en los límites que afectan su vida diaria. Creo que los líderes escolares podrían abordar las preocupaciones de seguridad de los estudiantes de diferentes maneras, incluyendo establecer una línea directa de emergencia familiar a la que se pueda llamar.

La investigadora advierte que lo que funciona en una ciudad podría causar problemas inesperados en otra Freepik - Freepick

Los directores podrían designar áreas supervisadas donde los estudiantes de secundaria superior puedan usar brevemente sus teléfonos para la autenticación multifactor. Los líderes escolares también podrían ofrecer un horario específico para que los estudiantes revisen sus mensajes o una forma sencilla para que la oficina principal de la escuela les entregue los mensajes de sus familiares.

Si bien estos conocimientos de estudiantes y directores de Ohio ofrecen un punto de partida útil, son solo una parte de una conversación mucho más amplia. Se necesita más investigación para determinar cómo estas prohibiciones afectan a los diferentes tipos de escuelas y comunidades en varios estados. Dado que cada distrito es diferente, lo que funciona en una ciudad podría causar problemas inesperados en otra. Al continuar estudiando estos efectos y escuchando a todos los involucrados -especialmente a los estudiantes- investigadores como yo podemos encontrar la manera de mantener las aulas enfocadas y a los estudiantes interactuando sin que se sientan menos seguros ni menos preparados para el mundo adulto.