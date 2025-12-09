Las 5 fuerzas que redefinirán la transformación digital en 2026, según Globant

Globant, uno de los unicornios tecnológicos argentinos, acaba de publicar su informe Tech Trends 2026: 5 fuerzas que construirán el futuro. El mensaje es claro: la inteligencia artificial (IA) ha superado la etapa de la “euforia” y la experimentación caótica para ingresar en una fase de madurez empresarial, donde el foco es el valor duradero y un retorno de la inversión (ROI) medible.

Mientras el MIT advierte que la mayoría de los proyectos piloto de IA no logran escalar, Globant ve este momento como un “reinicio”: las empresas que hoy definen marcos de gobernanza y planes estratégicos están marcando el ritmo de la próxima década.

Estas son las cinco fuerzas tecnológicas que definirán el panorama empresarial en 2026:

1. IA Agéntica: del “hype” al valor real

La IA agéntica (o agentic AI) está dejando de ser un simple asistente pasivo para convertirse en un sistema autónomo capaz de fijar objetivos, tomar decisiones y ejecutar tareas sin supervisión humana constante. Si bien el 75% de las empresas experimenta con agentes de IA, solo un 15% está implementando sistemas totalmente autónomos.

En 2026, la clave será pasar de la automatización de tareas sencillas a la orquestación de valor de negocio. Por ejemplo, en el sector de la venta minorista, los agentes de IA no solo recomiendan productos, sino que personalizan ofertas y completan transacciones seguras en tiempo real mediante una conversación natural, convirtiendo cada interacción en fidelidad a largo plazo.

2. Comunicación cuántica: seguridad a velocidad de la luz

Aunque la computación cuántica es una promesa a largo plazo, la comunicación cuántica es un disruptor a corto plazo que urge planificar. Esta tecnología utiliza principios como la Distribución Cuántica de Claves (QKD) para crear canales de intercambio de datos ultraseguros, donde cualquier intento de interceptación es inmediatamente detectable.

La urgencia es real debido a la amenaza de ataques de “recopilar ahora, descifrar después”, donde los hackers almacenan datos cifrados hoy para descifrarlos una vez que maduren las computadoras cuánticas. La cuántica, combinada con la IA, promete grandes avances: se espera que el 18% de los ingresos globales por algoritmos cuánticos provengan de aplicaciones de IA, acelerando la optimización y el procesamiento de información.

3. Robótica polifuncional: máquinas potenciadas por IA

Los robots han dejado de ser herramientas limitadas en las fábricas para convertirse en socios autónomos e inteligentes que se adaptan a su entorno y aprenden en tiempo real. El mercado global de robótica se proyecta en casi 280 mil millones de dólares para 2034.

Este salto se impulsa por la convergencia de la IA, el edge computing y los gemelos digitales (simulaciones virtuales de fábricas o robots). El enfoque es claro: los robots polifuncionales están ingresando en logística, infraestructura inteligente y salud, no solo reemplazando humanos, sino amplificando su potencial.

4. Inteligencia ambiental: la tecnología invisible

La inteligencia ambiental (AmI) se basa en la tecnología que se anticipa a las necesidades del usuario y actúa sin requerir su atención. Es la era en la que la tecnología “desaparece” para hacernos la vida más fluida.

Impulsada por la IA predictiva y el edge computing, que permite el análisis privado en tiempo real en los dispositivos, la AmI elimina la fricción en sectores como estadios, donde los pagos son autónomos, o en hospitales, donde la IA ayuda a monitorizar pacientes y automatizar la documentación médica.

5. Ciberseguridad impulsada por IA: de la reacción a la predicción

El cibercrimen está evolucionando a la velocidad de la máquina, con un costo global previsto de 24 billones de dólares para 2027. Los atacantes utilizan IA para escalar el reconocimiento, crear deepfakes y automatizar exploits.

En este contexto, la IA se convierte en la defensa obligatoria. Las organizaciones que utilizan IA para la detección y respuesta ya están ahorrando en promedio 1.9 millones de dólares por brecha de datos. La ciberseguridad impulsada por IA pasa de ser reactiva a proactiva, analizando datos masivos para detectar anomalías y anticipar vectores de ataque antes de que ocurran.

Así, según Diego Tártara, CTO Global de Globant, “quienes actúen [ahora] marcarán el ritmo de la próxima década”. 2026 será un año en que aquellas empresas que integren la IA en cada parte de sus operaciones y se centren en el ROI medible serán las que dominarán la próxima década.