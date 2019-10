El equipo argentino Isurus Gaming sigue a paso firme en Worlds 2019, el torneo mundial del videojuego League of Legends. Quedó segundo en su grupo en la fase inicial, y ahora disputará un mano a mano por un lugar en la etapa final de grupos de la competencia Crédito: Gentileza Riot

Augusto Finocchiaro Preci SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de octubre de 2019 • 16:31

El equipo argentino de que compite en el videojuego League of Legends, Isurus Gaming, había comenzado su sueño mundialista con un triunfo y una derrota el miércoles, en el grupo B de la fase Play-In del Worlds 2019, el campeonato mundial de League of Legends que se disputa en Europa. Hoy coronó su gran momento con un espectacular triunfo por el partido de vuelta contra los japoneses de Detonation FocusMe, con más de 60 minutos de juego, cuando en promedio los partidos no pasan de los 40.

En el segundo turno volvió a caer de manera ajustada contra los europeos de Splyce, los terceros mejores clasificados del Viejo Continente, y con esto selló su segundo lugar en el grupo de fase previa, y así consiguió el pase a la fase siguiente, un mano a mano al mejor de cinco partidos, que será ante uno de los equipos que queden primeros del grupo A, D o C.

Cómo es el torneo mundial de League of Legends

El mundial de League of Legends, conocido como Worlds, se divide en una fase previa, llamada Play-In, donde los equipos de regiones con menos desarrollo como América latina, Brasil (que por idioma y tamaño suele tomarse como una región en sí misma), el Sudeste Asiático, Oceanía, Japón, Turquía y Rusia se enfrentan a los terceros y segundos mejores clasificados de otras regiones como Europa, Vietnam, Corea y América del Norte. Esta fase se divide en cuatro grupos y los dos mejores de cada uno de ellos pasan a un cruce, al mejor de cinco partidos, por un lugar en los grupos finales de la copa del mundo.

Allí esperan los mejores del planeta ya preclasificados, como Fnatic, SK Telecom, Cloud 9, G2 y Team Liquid. Este formato, ideado por Riot Games, creadores y organizadores del videojuego, intenta nivelar a los equipos para que sólo los mejores lleguen a la fase de grupos final y no sea tan desparejo.

Un logro para los esports argentinos

Ahora el Isurus Gaming de "Slow", "BuggaX", "Oddie", "Seiya" y "Warangelus", comandados por los argentinos Facundo "Kala" Calabró y Juan Cyterszpiler, hijo de Jorge Cyterszpiler, ex representante de Diego Maradona, lucharán por algo histórico. No sólo nunca un equipo argentino había logrado disputar un mundial, sino que ningún equipo que representó a América latina logró un lugar en los grupos finales de Worlds.

Las eliminatorias de Play-In se jugarán en Berlín, Alemania, este fin de semana; y se hará en dos turnos. El 7 y 8 de octubre a las 8 de la mañana y la 1 de la tarde. Aún no están sorteados los cruces, por lo que queda esperar en qué horario y contra quién tendrá su chance Isurus para pasar a la fase de grupos en España y soñar con estar lo más cerca posible de la gran final en París en noviembre.