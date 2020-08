A diferencia de otras propuestas, los Echo Frames de Amazon ponen foco en la interacción por voz y notificaciones por audio basadas en el asistente Alexa

¿Cómo se dice cuando hay una pequeña voz en tu cabeza que solo tú puedes oír? ¿Una alucinación?

Pues Amazon lo llama progreso. He estado viviendo con su más reciente producto de inteligencia artificial parlante, llamado Echo Frames, durante dos semanas. Son unos anteojos conectados con pequeños parlantes y un micrófono para que puedas tener tus propias conversaciones privadas con la asistente virtual Alexa de Amazon donde quiera que vayas.

Esta nueva versión de Alexa es mucho más proactiva respecto del chat, y me ha vuelto loco. "WashPost", dijeron mis gafas a la hora de mi café matutino para avisarme de una alerta de noticias. "Outlook", pronunció Alexa minutos después, interrumpiendo una conversación real con una oferta para leer mi más reciente correo electrónico. Durante todo el día, Alexa me susurra al oído notificaciones de aplicaciones: "Inactivo". "Tienes 20 % de batería". "Outlook". Y más "Outlook".

Después de dos semanas con los Eco Frames de 180 dólares, puedo decir que tienes que amar mucho a Alexa para querer llevarla en tu cara. Pero los Frames (marcos) ofrecen una fascinante visión de la vanguardia en materia de asistentes virtuales (y quizás también del estado de nuestra distopía). Son uno de los primeros "escuchables" verdaderos de Amazon: tecnología que se puede "usar", diseñada para escuchar información, en lugar de verla.

Para ser claros, no se proyecta una imagen dentro de las lentes de los Frames, como sucedió con Google Glass. Los Frames son un pequeño paso que da el audio de Amazon hacia el extraño, y posiblemente cambiante, nicho de las computadoras faciales. Apple, Microsoft y todas las grandes empresas de tecnología también están trabajando en gafas inteligentes.

Video oficial de Echo Frames, los anteojos con Alexa de Amazon

Para desarrollar Alexa como computadora cuya primera opción es la voz, el enfoque de Amazon ha sido similar a "lanzar espaguetis contra la pared" para ver qué se prende a ella y qué no. Incluso el primer producto de Alexa, el altavoz Echo, fue un experimento que Amazon inicialmente solo vendió a través de una lista de espera. Después de que Echo triunfara como DJ de música virtual, Amazon ha intentado insertar micrófonos o su Al en muchas cosas, como los automóviles y su streaming FireTV, e incluso en baños, aunque no hubo ningún ganador.

Pero los "espaguetis" siguen volando en Seattle. Amazon introdujo los Frames y un anillo parlante llamado Loop, en el otoño de 2019, y los llamó productos experimentales de "Ediciones del Día 1". Eso significa que, al menos al principio, Amazon solo los vende a los clientes que están en una lista de espera y que la firma controla; y no permite que esos clientes dejen comentarios sobre los productos en Amazon. Después de nueve meses, estamos atrasados para una revisión independiente.

Yo evalúo cualquier hardware nuevo en dos categorías: ¿Qué tan bien hace lo que dice que hace? y ¿Cumple una función valiosa en mi vida?

La idea de las gafas Alexa, a diferencia de los auriculares Alexa (que Amazon también empezó a vender el otoño último), es que siempre están contigo. Y, como conexión constante con Alexa, los Frames apenas hacen el trabajo. Los Echo Frames tienen pequeños parlantes que apuntan a tus oídos, así que se supone que solo tú puedes oír a Alexa, las llamadas telefónicas o la música. Las personas que se encuentran a tu alrededor no lo notarán, a menos que subas el volumen al máximo.

Los anteojos Echo Frames de Amazon se controlan con un toque en la patilla del marco

Pero tener a Alexa como compañera constante complicaba la interacción con las personas no virtuales. Desde lejos, parece como si estuvieras hablando contigo mismo. De cerca, Alexa no es lo suficientemente inteligente como para saber cuándo estás hablando con otro ser humano, así que a veces interrumpía con sus chirridos aleatorios. (Solo intenta explicar: "¡Uy! Lo siento, mis gafas me están hablando ahora mismo"). Y vivo con el temor de que alguien cercano mencione el nombre de "Alexa" y lo active sin darse cuenta. (Si recuerdas, puedes desactivar el micrófono tocando dos veces un botón).

Tomar las llamadas en el Frames fue fácil, aunque dos veces accidentalmente colgué a los que me llamaban al rozar uno de los brazos sensibles al tacto de mis gafas.

Otras compañías, como Bose, también tienen gafas que sirven como altavoces y han recibido críticas. Los Frames de Amazon son muy pequeños para mí. Pesan 1,2 onzas, el doble que mis gafas normales, aunque son soportables. Y respecto del estilo, yo llamaría chic a los marcos de plástico negro grueso. (Las lentes recetadas se compran por separado para los Frames).

Mi mayor problema técnico ha sido mantenerlas funcionando. La batería de los Frames nunca ha llegado a durar todo el día; se agota después de tres horas de música constante a un 60% del volumen.

Los Frames obtienen su conexión a Internet de tu smartphone a través de Bluetooth, que a veces se desvanece, y entonces Alexa grita que no hay conexión. También significa que tu teléfono siempre tiene que estar cerca, lo que generalmente no es el caso para mí en casa. Más aún: si tienes que llevar tu teléfono, ya tienes a Siri o a Google Assistant con acceso fácil.

Pero digamos que estás en la tribu Alexa, donde están muchos fanáticos de los asistentes de voz. ¿Qué ganas con tener a Alexa siempre cerca? Amazon no me dejaría hablar con un gerente de producto de Frames sobre la gran idea. Pero está claro que Amazon, que ya no fabrica un smartphone, quiere hacer móvil a Alexa para que lo usemos más y, por supuesto, para que pueda recoger más datos sobre nuestras vidas.

Los Frames me ayudaron con la necesidad ocasional de responder trivialidades o añadir algo a mi lista de compras sobre la marcha. Ofrecían información específica de la ubicación, aunque no demostraban mucho conocimiento de las opciones de tacos en San Francisco.

También pude hacer varias cosas a la vez mientras cocinaba. Pero después de que la novedad desapareció, no encontré muchos otros usos para Alexa. Ciertamente la vida en pandemia, que me mantiene en casa, no ayudó: ¿quién necesita gafas activadas por la voz en una casa repleta de altavoces inteligentes?

Lo que es realmente novedoso (y enloquecedor) de los Frames es que Alexa puede hablar contigo sin que se lo pidas. Cuando recibas un nuevo mensaje en el teléfono, Alexa lo leerá en voz alta. Lo mismo ocurre con las actualizaciones y casi con cualquier alerta que puedas obtener de una aplicación de teléfono. (Por ahora, la función de alerta de la aplicación solo funciona con los teléfonos Android y únicamente si la activas).

Sin cámara, a diferencia de los Google Glass, los Echo Frames de Amazon basan todas las interacciones con las funciones de notificaciones de audio del asistente Alexa y una conexión inalámbrica Bluetooth a un teléfono móvil

Escuchar cosas es menos invasivo que tener que mirar otra pantalla, pero todos esos susurros de alertas de aplicaciones de Frames rápidamente dejaron de atraerme. Todo mejoró cuando aprendí a usar la herramienta de filtrado "VIP" de Frames que te permite ser más selectivo con las alertas: desliza la pata de los Frames para aceptar una alerta, toca una vez para dejar de recibirlas. Pero es un filtro difícil.

Ser proactivo es la próxima gran idea de Amazon para Alexa. En una entrevista en 2019 con el sector de Revisión de Tecnología del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por su acrónimo en inglés), el científico principal de Alexa, Rohit Prasad, dijo que Amazon quiere que Alexa casi deje de tener que esperar para responder a las peticiones y se anticipe a lo que deseas (e incluso que orqueste tu vida).

¿Quizás los Frames están destinados al lugar de trabajo? Podría imaginarme a Amazon equipando a los trabajadores con estas gafas para que reciban instrucciones más rápidamente, sin perder tiempo en continuar mirando a una pantalla.

Pero para la mayoría de nosotros, Amazon no ha aportado nada demasiado nuevo. El Apple Watch tuvo un problema similar al hacerse eco de las alertas telefónicas hasta que nos enteramos de que su killer app, su propuesta de mayor valor, estaba en el fitness y la salud.

Si compras los Eco Frames hoy, ayudarás a Amazon a entender la evolución de Alexa, pero en realidad, Amazon debería pagarte a ti por eso.

