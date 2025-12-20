El thriller de dos horas disponible en Netflix que no te dejará levantarte del sillón

Las producciones coreanas tienen algo especial, y no es casualidad. La mezcla precisa de calidad técnica y una estructura narrativa distinta -en la que es fácil pasar de la risa al llanto, como en la serie El juego del calamar-, logran acaparar la atención del público; y este es el ejemplo de El gran diluvio, en el que cada plano es visualmente impactante. A raíz de esto es que ni bien desembarcó en Netflix, no tardó en acaparar la atención de los suscriptores y rápidamente se posicionó en el ranking de lo más visto de la plataforma.

Ni bien desembarcó en Netflix, El gran diluvio no tardó en acaparar la atención de los suscriptores (Foto: Netflix)

La película dirigida por Kim Byeong-u retrata en 1 h y 48 min una catástrofe global desatada por el impacto de un asteroide en la Antártida, lo que genera inundaciones masivas que amenazan con borrar a la humanidad de la faz de la Tierra. En medio de este caos, la trama se encierra en un complejo de departamentos en Seúl que se hunde por momentos, donde una investigadora de inteligencia artificial llamada An-na intenta salvar desesperadamente a su hijo.

Retrata en 1 h y 48 min una catástrofe global desatada por el impacto de un asteroide en la Antártida (Foto: Netflix)

A medida que el agua sube y la supervivencia se vuelve imposible, aparece Hee-jo, un agente de seguridad con la misión de rescatar a la científica. Sin embargo, el relato se adentra en un terreno mucho más psicológico y existencial, ya que se revela que An-na posee información vital para un proyecto secreto de preservación humana. La película empieza a cuestionar la naturaleza de la realidad y para eso utiliza la inundación como un escenario claustrofóbico para explorar dilemas sobre los recuerdos, la ética de la tecnología y hasta dónde llegaría una madre por proteger el futuro de su hijo en un mundo que ya no existe.

La película coreana fue dirigida por Kim Byeong-u (Foto: Netflix)

“En medio de una inundación de dimensiones colosales, una madre investigadora de IA, An-na, lucha desesperadamente por salvar a su hijo pequeño, Ja-in, de un departamento inundado en Seúl, enfrentándose a un diluvio bíblico y a una misión de seguridad para proteger a la humanidad, con el agente Hee-jo en medio de esta lucha por la supervivencia”, dice la sinopsis oficial que invita a darle play.

“La narración es quebradiza, pero todavía se puede disfrutar de esta historia de una madre y su hijo y el rescate de una inundación catastrófica en Seúl” y “Todo funciona gracias a dos cosas: la emotiva interpretación central de la siempre inmersa Kim y una premisa monumental que, de algún modo, encaja a la perfección en las últimas escenas”, fueron solo algunas de las críticas que recibió en el sitio web FilmAffinity.

Algunas de las críticas que recibió en el sitio web español FilmAffinity (Foto: Captura)

Qué veo si me gustó El gran diluvio

1. La Palma (2024)

Serie. Una familia noruega de vacaciones en La Palma debe enfrentarse al desastre cuando una joven investigadora descubre señales alarmantes de una inminente erupción volcánica. Duración: una temporada. Ver La Palma.

Trailer de La Palma, serie disponible en Netflix

2. Adiós, Tierra (2024)

Serie. La confusión total se extiende por todo el mundo cuando se anuncia que un asteroide chocará contra la Tierra en tan solo doscientos días. Una profesora decidida lucha por proteger a sus antiguos alumnos, cueste lo que cueste. Duración: 12 episodios. Ver Adiós, Tierra.

Adiós, Tierra, tráiler oficial

3. Las Torres Gemelas (2006)

Documental. Dos aviones de pasajeros se estrellan contra las Torres Gemelas en el World Trade Center de Nueva York el 11 de septiembre de 2001. Dos policías, el sargento John McLoughlin y Will Jimeno, quedan atrapados al intentar ayudar tras la tragedia. Duración: 2 h 9 min. Ver Las Torres Gemelas.