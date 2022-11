Messi, Neymar y Pogba, los operadores exlusivos que llegan a Call of Duty durante el Mundial de fútbol en Qatar

escuchar

El famosos videojuego bélico Call of Duty anunció que durante el Mundial de Fútbol celebrado en Qatar a partir del 20 de noviembre se podrán adquirir por tiempo limitado las skins de Lionel Messi, Neymar Jr y Paul Pogba para jugar como operadores en el nuevo Call of Duty Modern Warfare y la modalidad Battle Royale: Warzone. Los rumores se oficializaron hace unos días, pero hoy se conoció el aspecto que tendrán los tres futbolistas en el modo multijugador online.

La popular saga de la compañía Activision no suele hacer colaboraciones con otras marcas o personalidades mundiales, como sí se hizo común en videojuegos como Fortnite o Free Fire. Sin embargo, esta vez y en coincidencia con el Mundial de Qatar, la empresa confirmó la noticia al dar a conoCer las nuevas características que tendrá Call of Duty para su nueva temporada.

Los tres futbolistas estarán disponibles durante el mundial de Qatar Call of Duty

Mediante un evento por tiempo limitado llamado “Call of Duty FC” los jugadores de PC y consola podrán comprar a los operadores (como se le llama a los personajes jugables en el videojuego) para utilizarlos en el modo multijugador online y en el modo battle royale.

“Durante este evento, podrás incorporar a tres de los mejores atletas del mundo a su lista de Operadores al obtener paquetes especiales por tiempo limitado”, dicen las notas del parche. Y agrega que Neymar Jr. debutará el 21 de noviembre; Paul Pogba, el 25 de noviembre; y Leo Messi, completará el hat-trick de Operador el 29 de noviembre.

Por ahora no se anunció el precio pero sí se anunció que con la salida de las nuevas skins también habrán por tiempo limitado dos nuevos modos de juego: CODBall y Support Your Team Pick’em, de los cuales no se detalló más información.

Pese a la novedad, no es la primera vez que un futbolista participa en una colaboración de videojuegos, ya que el brasileño Neymar fue imagen de Fortnite, Cristiano Ronaldo en Free Fire y Messi en PUBG Mobile.

El Call of Duty más “ambicioso” de la historia

Como se anunció hace unos meses, Call of Duty Warzone 2.0 llegará el próximo 16 de noviembre a consolas PlayStation y Xbox, además de a PC, e incluirá un nuevo mapa y el progreso cruzado entre distintas plataformas. Además la nueva versión de su ‘battle royale seguirá manteniendo su naturaleza ‘free to play’.

Desde Activision lo describieron como su lanzamiento “más ambicioso” en toda la historia de la franquicia. Una de sus principales novedades es el mapa, que está ambientado en un desierto ficticio llamado Al Mazrah.

Call Of Duty: Warzone

Entre sus nuevas funciones se incluyen enemigos operados por Inteligencia Artificial (IA) y la aparición de múltiples círculos que obligará a los jugadores a separarse y desplazarse en distintas direcciones.

Por otro lado, Activision desarrolló este nuevo juego con el mismo motor gráfico que Modern Warfare II, Infinity Ward (IW). Además, la versión móvil de Warzone 2.0 llegará a lo largo de 2023 e incluirá eventos específicos para esta plataforma, además de listas de reproducción y otro tipo de contenido adicional.

Por último, la compañía confirmó la conexión entre la versión móvil y la de consola, y aseguró que los jugadores podrán compartir diversas funciones sociales y su progreso a lo largo de todas las plataformas además del pase de batalla, que todas compartirán.

