Microsoft reveló cómo será el nuevo Age of Empires 4

El evento Inside Xbox organizado por Microsoft en Londres fue el lugar elegido para anunciar de forma oficial al videojuego de estrategia Age of Empires IV. La compañía también anunció la llegada del Age of Empires II: Definitive Edition, una versión renovada del título lanzado hace dos décadas.

Age of Empires IV fue anunciado en la feria Gamescom en 2017 y desde entonces Relic Entertainment estuvo a cargo desarrollo del nuevo título, que por el momento solo cuenta con un avance. "Avanzamos mucho en todo este tiempo, pero todavía queda trabajo por hacer para garantizar que estemos creando un juego a la altura del nombre de Age of Empires", dijo la compañía en un comunicado en su blog oficial.

Por el momento, Age of Empires IV aún se encuentra en una etapa de producción y no tiene una fecha de lanzamiento oficial. Poco se sabe sobre las opciones de juego y los imperios disponibles, pero el avance oficial permite revelar los escenarios, la época y los recursos que tendrán los ejércitos durante las partidas.

Para amenizar la espera, Microsoft y World's Edge confirmaron la disponibilidad de Age of Empires II: Definitive Edition, una actualización del título presentado hace veinte años, pero renovado y adaptado a los recursos disponibles de hardware, software y conectividad en 2019.

Con gráficos 4K Ultra HD y sonido remasterizado, la reedición tendrá contenido nuevo como la campaña The Last of Khans, contará con un soporte on line y sus desarrolladores prometen sumar nuevos contenidos y experiencias a futuro.

Age of Empires II: Definitive Edition ya está disponible para Windows 10.