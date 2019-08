Navegadores web: cuáles son las alternativas más allá de Chrome y Firefox

Con Chrome de Google como lider absoluto, el segmento cuenta con diversas propuestas, cada una con sus propias virtudes enfocadas en la agilidad de uso, privacidad o una personalización de las prestaciones del browser

Miguel Distefano SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de agosto de 2019 • 00:30

¿Qué deben hacen los navegadores en 2019 para captar la atención de casi la mitad de la población mundial? Si bien hay varias respuestas posibles para esa pregunta, en principio deben sí o sí ser multiplataforma, porque actualmente a Internet se accede desde las PC, smartphones, tabletas e incluso -aunque aquí hay algunas diferencias- desde Smart TVs. Pero no solo eso. Deben ofrecer aún más para ser atractivos.

Por eso ahora los distintos navegadores, es decir, los programas que permiten acceder a los distintos sitios de Internet , brindan propuestas tentadoras que van más allá de los tres requisitos principales que todos deben cumplir: ser livianos y no consumir muchos recursos, además de ofrecer velocidad y seguridads. Si bien no todos logran una puntuación máxima en esas tres categorías, tienden a cumplirlas, mientras tratan de diferenciarse unos de otros. Es por eso que muchos navegadores ahora ofrecen privacidad, facilidad de uso, extensiones, complementos o agregados que facilitan la navegación.

Entre los navegadores de todo el mundo se destaca Chrome, el navegador de Google , porque actualmente es el más popular, al ser usado por alrededor del 60% de los internautas, según estudios de W3Counter. En segundo lugar está Safari, la opción principal para los usuarios de productos Apple . La diferencia es más notoria en computadoras, donde Chrome es usado por aproximadamente un 71%, que en los dispositivos móviles, donde es usado por más de la mitad de los navegantes (56,74%). Aunque cabe destacar que en el segmento de tabletas, Safari lidera cómodamente, con un 63,7% de preferencia, y Chrome viene segundo, muy por detrás.

En la Argentina, Chrome saca una ventaja notable en la preferencia de los usuarios tanto en computadoras (81%) como en smartphones (86%), pero en las tabletas habría ballotage: Safari saca una pequeñísima luz de ventaja, con el 40,39% contra el 40,03% de Chrome.

Chromium: el secreto detrás de los navegadores más usados

Chromium fue el proyecto de código abierto que sirvió de base para el desarrollo de Chrome, lanzado por Google en 2008

Chrome se basa en un proyecto de código abierto, bautizado Chromium, y que es utilizado por casi todos los navegadores, aunque cada uno le agrega detalles propios. De hecho, también estará en la próxima generación del browser Edge de Microsoft. Pero también lo usan otros navegadores como Yandex, Cóc Cóc y Epic Browser, entre muchos otros.

Además de proveer una base estable, rápida y sencilla desde donde realizar navegadores potentes, una de las ventajas de usar Chromium es que es posible aprovechar todas las extensiones disponibles la Chrome Web Store.

Pero Chromium es también un navegador, usado más que nada por desarrolladores, porque es liviano, minimalista y fácil de configurar. Básicamente, es un administrador de ventanas con pestañas, que no trae plugins, por lo cual se dificulta la visión de videos o audios.

Como gran ventaja presume de ser muy rápido y fácilmente moldeable, por lo que los desarrolladores pueden añadirle las características propias que desee. No es tan fácil de descargar (no hay un archivo ejecutable) pero sí de usar.

Google Chrome

El navegador de Google es el más utilizado en todo el mundo

Por lejos, el browser de Google sigue siendo el más utilizado en todo el mundo, tanto en computadoras (con cualquier sistema operativo) como en dispositivos móviles (donde los favorece el hecho de que en los smartphones con Android ya viene instalado). Pero a esa ventaja estratégica le añade el brindar estabilidad, permitir multitareas sin problemas y ofrecer una gran multitud de extensiones para hacer más fácil y cómoda la navegación, aunque la popularidad de estas propuestas suele estar acotada a un grupo de add-ons.

Si bien no es el más seguro de la lista, avisa cuando se está por ingresar a un sitio no confiable. Al ingresar con la cuenta de Google, la configuración del navegador y de los marcadores se replicará en todos los dispositivos en donde se lo utilice, algo muy útil a la hora de bucear por el historial de búsqueda o para ingresar a sitios que requieren nombre de usuario y contraseña. Ofrece navegación privada, es multiplataforma, es muy fácil de instalar, de configurar y también de desinstalar. Es gratuito, muy intuitivo y fácil de instalar. En su contra, cabe mencionar que consume muchos recursos, por lo que no es el adecuado a utilizar en equipos con poca memoria RAM. Funciona también en Android TV.

Safari

Safari es la propuesta de Apple para los usuarios de sus computadoras y dispositivos móviles

El navegador de Apple, incluido en todos los productos con el sistema operativo de la empresa de la manzana, mantiene (en los navegadores de escritorio) y subió bastante (en los dispositivos móviles) el nivel de usuarios. Su fortaleza reside no solo en su rapidez, minimalismo y facilidad de uso, sino en la protección de privacidad y bloqueo de rastreo que propone.

Entre otras opciones, cabe destacar Snapback, que permite volver a la búsqueda original después de haber accedido a varios resultados sin encontrar lo que se deseaba originalmente.

Las extensiones que se pueden agregar son todas nativas. Asimismo, una búsqueda en una Mac se puede continuar en el iPhone o en el iPad, además por supuesto de sincronizar todos los marcadores e historial de búsqueda.

Eso sí, en un mundo dominado aún por Windows y Android, hay sitios que no están preparados para funcionar en forma correcta con este navegador.

Su versión móvil tiene una quinta parte del mercado de navegadores actual.

UC Browser

De origen chino, es un navegador multiplataforma diseñado originalmente para dispositivos móviles de gama media y baja, pero luego su uso se extendió a computadoras de escritorio.

Una de sus principales características es acceder a la información solicitada a través de los servidores más cercanos a la locación del usuario, lo que permite que las páginas web se carguen más rápido.

Incluye además un modo de ahorro de datos, bloqueo de anuncios y ventanas emergentes, modo nocturno y navegación de incógnito. Trae opciones para configurarlo a gusto. Está basado en Chromium, por lo que tiene acceso a las extensiones de Chrome. Viene en ocho idiomas.

Microsoft Edge

Edge fue la renovación de Microsoft en el mundo de los navegadores, y apuesta a futuro con una versión basada en Chromium

El más reciente navegador de Microsoft, exclusivo para Windows 10, es la apuesta de la compañía por dejar atrás al Internet Explorer con una propuesta basada en un diseño bastante simple, mayor soporte de extensiones (aunque aún bastante limitado) e integración con Cortana, que permite búsquedas por voz.

Ofrece más seguridad y rapidez, permite sincronizar los marcadores de la versión de PC con dispositivos móviles, lector de libros electrónicos y visor de PDF. Según Microsoft, el hecho de venir integrado con Windows 10 le brinda una mayor seguridad que su antecesor.

Ante alguna situación de seguridad no es posible actualizarlo manualmente, sino que hay que esperar las actualizaciones de Windows Update. Tampoco es compatible con versiones anteriores de Windows.

Además del cambio de nombre, el navegador de Microsoft también tendrá una transformación radical de la mano de Chromium, que usa el motor Blink, el mismo de Chrome y Opera. No obstante, Edge mantendrá sus propias características y se especula que no permitirá una integración con los servicios de Google como lo hace Chrome.

Más allá de esto, Microsoft ya ofrece la posibilidad de probar la versión beta del nuevo Edge basado en el proyecto Chromium, disponible en www.microsoftedgeinsider.com, limitado a usuarios de Windows 7 y Windows

Opera

Opera es un navegador que mantiene su presencia en segmentos específicos, como la navegación móvil y en televisores conectados

Este navegador que nació en Noruega, ahora bajo la órbita de un inversor chino, propone una VPN integrada, para quienes deseen navegar en forma anónima, ocultando la dirección de sus IPs (aunque eso vuelva más lenta la navegación) e incluye un bloqueador de avisos. La opción Turbo, que envía la información a través de servidores propios, permite acelerar la navegación incluso en las peores condiciones de conexión. Una de las pocas críticas que se le suele hacer es que no tiene muchas extensiones.

Opera fue pionera en las opciones de volver a abrir pestañas cerradas y navegación privada. Además es rápido, incluye pestañas verticales (con características determinadas, como por ejemplo el WhatsApp Web ya instalado) y consume muy pocos recursos. También es posible utilizar las extensiones de Chrome.

Existe una versión bautizada Opera Mini, que consume aún menos recursos pero no trae tantas prestaciones. También una versión de escritorio llamada GX, destinada para jugadores, que incluye un panel de control para limitar el consumo de recursos de la PC. E incluso hay una versión denominada Opera TV Browser, para Smart TVs y set top boxes.

Mozilla Firefox

Firefox de Mozilla es otro de los navegadores que se mantienen vigentes más allá del dominio de Chrome en el mercado

El navegador de la californiana Mozilla combina una decente velocidad a la hora de cargar las páginas web con gran cantidad de complementos.

La versión más actual, Firefox Quantum, intenta equiparar en velocidad al gigante Chrome (aunque no lo alcance), además de usar poca memoria RAM para hacer su tarea. Pero añade también la opción para recordar contraseñas e incluye ad blockers, así como varias opciones de personalización.

Por otro lado, permite hacer captura de pantalla de lo que se está viendo en ese momento, puede sincronizar los marcadores o el historial de navegación con algún otro dispositivo y también ofrece navegación privada. Las actualizaciones son constantes, ofreciendo siempre nuevas mejoras, como por ejemplo navegación por realidad virtual.

Es gratuito, aunque recientemente anunció una suscripción mensual de 5 dólares para ver noticias sin publicidad. Funciona también en Android TV.

Tor

Tor es la herramienta indispensable para una navegación anónima en la Deep Web

La mayor virtud de Tor es la privacidad. Tanto es así que no admite plugins, pero es capaz de acceder a sitios a los que otros navegadores no pueden llegar. Eso lo transformó, también en sinónimo de acceso a la Dark Web o Deep Web, donde es posible encontrar muchas cosas -algunas polémicas- que no están en las búsquedas tradicionales.

Ningún rastro de navegación queda guardado, ya que no permite cookies ni marcadores. Es ideal para búsquedas complejas de las que no se desea dejar el menor rastro. Si se lo corre desde un pendrive, es como si no se hubiese usado la computadora o el dispositivo en absoluto.

Comodo Dragon

La firma de seguridad Comodo cuenta con dos versiones de browsers, denominadas Dragon y Ice Dragon

Desarrollado por la empresa de seguridad Comodo, con sede en New Jersey, este navegador está basado en Chromium, es exclusivo para PC y tiene una interfaz similar a Chrome, pero le agrega más opciones de seguridad. No trae, por ejemplo, el rastreo de usuarios de aquél, reemplazandolo por uno propio; escanea las páginas que se quieren visitar para ver si contienen malware y también bloquea cookies.

La versión Comodo Ice Dragon, por su parte, está basada en el motor de Firefox, con lo cual brinda seguridad, privacidad y acepta también los plugins del navegador de Mozilla. Como novedad, tiene una versión portable.

Es una gran opción para los más paranoicos de las conspiraciones, ya que tampoco permite el rastreo del usuario u otras opciones de invasión de la privacidad.

Vivaldi

Vivaldi es un navegador creado por uno de los cofundadores de Opera

Uno de los cofundadores de Opera y anterior CEO de la empresa, el islandés Jon Stephenson von Tetzchner, diseñó el más musical de los navegadores ( al menos desde su nombre) que ofrece una vuelta de tuerca. La interfaz es, por lejos, una de las más configurables. Los amantes de tener muchas pestañas abiertas amarán la opción de poder apilarlas para no molestar visualmente, pudiendo ponerlas arriba, abajo, a un costado o al otro.

Al mismo tiempo, los sitios se pueden poner en paneles laterales, se pueden elegir los colores y los temas de fondo, así como la barra de las direcciones. Si bien no es tan rápido como otros, al utilizar Chromium tiene acceso a todas las extensiones que también se usan para Chrome. E incluso ofrece un cliente de correo electrónico.