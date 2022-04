Nintendo Switch Online agregó tres videojuegos retro a su catálogo: Earthworm Jim 2, Dig Dug II y Mappy Land

Se anunció oficialmente que Nintendo Switch Online incorporó al catálogo tres clásicos de consolas anteriores. Los nostálgicos podrán disfrutar de un juego que formó parte de la Super Nintendo y dos de la Nintendo Entertainment System. Como suele hacer la compañía japonesa, la noticia se compartió a través de un video de la cuenta oficial.

En el escenario actual del gaming, los videojuegos que se ofrecen en los servicios de suscripción son un apartado fundamental y que hace la diferencia. Por eso, mes a mes suelen actualizarse los catálogos, aunque no siempre es el caso de Nintendo, y se realizan cambios y salidas que en algunas ocasiones molestan a los jugadores, mientras que en otras generan mucha alegría.

Esto último ocurrió en las últimas horas con la novedad de que se incorporan clásicos a Nintendo Switch Online. La entrega elegida de la primera consola mencionada es Earthworm Jim 2, el shooter de plataformas con mucho humor en el que el jugador controla a un gusano metido en un traje espacial y experimenta todo tipo de aventuras. Desarrollado por Shiny Entertainment, logró muy buenas reseñas y volvió al personaje muy popular

El título de 1995 viene acompañado por otros dos para la NES: Dig Dug II y Mappy Land. El primero fue lanzado en 1986 y propone al jugador eliminar a sus enemigos que pretenden destruir su isla tropical. Por su parte, el plataformero de 1983 cuenta la historia del ratón Mappy que debe enfrentarse a Goro y recolectar queso y pelotas de beisbol para su familia.

Nintendo Switch Online sumó tres clásicos a su catálogo

Dada la época en la que fueron desarrollados y lanzados, los tres juegos tienen un formato de arcade y lógicamente no tienen la complejidad en muchos aspectos que se espera de una entrega actual. Sin embargo, es una gran oportunidad para los nostálgicos de revivir clásicos y volver al menos por un rato a la infancia y los comienzos de la industria de los videojuegos.

En este caso y al igual que sucede con todos los clásicos que forman parte de Nintendo Switch, los suscriptores del servicio cuentan con algunas mejoras para estos juegos retro que tienen que ver con la resolución, filtros y opciones de guardado que no estaban disponibles en las entregas originales. Además, en algunos casos se modificó la dificultad o algunos detalles del diseño para que sea más accesible y se agregó la posibilidad de jugar online en los títulos que tuvieran multijugador.

El video oficial que comparte la novedad muestra un pequeño gameplay de los tres videojuegos y menciona de qué consola es cada uno. La actualización del catálogo se hizo el 30 de marzo y sin dudas será algo que aprovecharán los usuarios, más aún teniendo en cuenta que Nintendo no hace cambios regularmente en el catálogo y que no se sabe cuando se dará la próxima modificación.

La buena noticia llega después de una decepción muy grande para los fanáticos. Hace algunos días, se comunicó que la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild retrasó su lanzamiento para 2023.