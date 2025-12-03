Paso a paso: cómo ver tu Spotify Wrapped 2025 con el resumen musical

El Spotify Wrapped 2025 consolida los datos de consumo de cada cuenta y los presenta mediante una interfaz gráfica renovada. Esta herramienta ofrece a las personas un desglose detallado sobre los géneros, autores y producciones que definieron su identidad sonora durante los últimos meses. La propuesta actualiza la forma de interactuar con la información y suma funcionalidades gestionadas por tecnología avanzada para enriquecer la experiencia de usuario.

La experiencia interactiva de Spotify permite a los usuarios compartir sus estadísticas de consumo en redes sociales y comparar gustos con amigos Shutterstock - Shutterstock

El paso a paso para acceder a tu Spotify Wrapped

El procedimiento para consultar las estadísticas personales resulta sencillo y se realiza directamente desde los dispositivos móviles. La función ya se encuentra disponible y requiere seguir una serie de instrucciones específicas dentro de la aplicación:

Primer paso: abrir la app de Spotify en el teléfono celular o tableta. En la pantalla principal debe figurar un cartel destacado o banner con la leyenda “Tu Wrapped 2025 ya está disponible” o el texto “Resumen del año” . En caso de que este aviso no aparezca de forma inmediata, se recomienda actualizar la aplicación a su última versión o buscar el acceso en las pestañas ubicadas en el extremo superior de la pantalla.

abrir la app de Spotify en el teléfono celular o tableta. En la pantalla principal debe figurar un cartel destacado o banner con la leyenda o el texto . En caso de que este aviso no aparezca de forma inmediata, se recomienda a su última versión o buscar el acceso en las pestañas ubicadas en el extremo superior de la pantalla. Segundo paso: una vez localizado el acceso, el usuario debe tocar el banner para iniciar la experiencia, donde se desplegará una serie de pantallas interactivas que exponen la actividad musical acumulada. Este año la navegación presenta un cambio fundamental en su mecánica, ya que, para avanzar entre las distintas secciones, es necesario hacer scroll hacia abajo, arrastrando el dedo por la pantalla.

El Spotify Wrapped 2025 ofrece al usuario los datos de consumo de cada cuenta Shutter - Shutterstock

Cuáles son las métricas principales del Spotify Wrapped

El reporte anual desglosa la información en múltiples categorías que reflejan el comportamiento del oyente. El sistema genera automáticamente playlists con las canciones más escuchadas del año y permite guardarlas en la biblioteca personal para su reproducción futura. También se ofrece la opción de compartir estos resultados directamente en redes sociales desde la propia app.

Entre los datos más relevantes que ofrece el resumen se encuentran:

Canciones más escuchadas: un listado con los cinco temas que registraron mayor cantidad de reproducciones por parte del usuario.

un listado con los cinco temas que registraron mayor cantidad de reproducciones por parte del usuario. Álbumes destacados: la visualización de los discos completos que dominaron la actividad de la cuenta durante el ciclo.

la visualización de los discos completos que dominaron la actividad de la cuenta durante el ciclo. Ranking de artistas: una clasificación de los músicos preferidos. Esta sección incluye visualizaciones sobre la evolución de la escucha mes a mes.

una clasificación de los músicos preferidos. Esta sección incluye visualizaciones sobre la evolución de la escucha mes a mes. Consumo de podcasts: el recuento de las horas totales dedicadas a este formato, acompañado en algunos casos por mensajes de los creadores.

el recuento de las horas totales dedicadas a este formato, acompañado en algunos casos por mensajes de los creadores. Minutos totales: la cifra global de tiempo que el usuario pasó consumiendo audio dentro de la plataforma.

Cómo se configura Spotify para activar el modo de audio sin pérdida

Nuevas funciones y herramientas interactivas

La edición 2025 del resumen incorpora elementos visuales y métricas que no estaban presentes en años anteriores. Una de las novedades más llamativas, en la categoría de artistas más escuchados, es la inclusión de videos curiosos donde los artistas parecen competir en una carrera, por ejemplo.

El análisis de datos suma una métrica que vincula los gustos sonoros con la edad. El sistema compara los géneros y estilos musicales favoritos con la edad biológica y devuelve una cifra estimada de cuántos años parece tener el usuario según la música que escucha.

Algunos de los artistas que aparecen en videos agradeciendo a sus oyentes en el Spotify Wrapped 2025

Otra incorporación relevante son los “Clubs de escucha”. Esta herramienta categoriza el estilo de consumo dentro de seis perfiles diferentes, cada uno con características particulares que definen la personalidad del oyente. Para fomentar la interacción social, se habilitó la función Wrapped Party, que permite comparar los gustos propios con los de amigos.

La experiencia visual se diseñó para ser flexible. Los usuarios pueden regresar a momentos puntuales de la presentación sin necesidad de comenzar el recorrido desde cero. El cierre del resumen incluye mensajes personalizados de agradecimiento grabados por los artistas y creadores que formaron parte del año musical de cada persona.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.