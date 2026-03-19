Patricio Ochoa, experto en longevidad: “Usar auriculares bluetooth es como ponerte un microondas, pero menos dramático”

“Un microondas en tu cabeza”. Con esa frase tan alocada, Patricio Ochoa, médico cirujano y especialista en longevidad advirtió que los auriculares bluetooth liberan ondas parecidas a las del electrodoméstico para cocinar. Sin embargo, “la realidad es mucho menos dramática”, aclaró, ya que un audífono usa cantidades diminutas, tan bajas que no pueden calentar tu cerebro, dañar neuronas ni alterar células.

En un video en su cuenta de Instagram, donde cosecha más de un millón de seguidores, Ochoa explicó cómo se da este fenómeno. “Usar audífonos de bluetooth es básicamente como ponerte un microondas en la cabeza. Porque el campo electromagnético que crea afecta directamente a tu cerebro. Seguramente ya habías escuchado esto antes y con toda la razón te espantaron. Pero por eso déjame explicarte qué es lo que está pasando aquí, sin alarmismo y con mucha evidencia científica”, inició.

El experto es muy popular en redes sociales (Foto: @dr.patricio.ochoa)

Cómo funcionan el microondas y los auriculares

El experto aclaró que tanto el microondas como los auriculares funcionan con tecnologías similares, pero la clave esta en la intensidad de las ondas que emanan. “El bluetooth y el microondas usan ondas electromagnéticas muy parecidas. De hecho, operan los dos alrededor de 2.4 GHz. Esto significa que la onda se mueve u oscila a 2.4 mil millones de veces por segundo. Y aquí es en donde mucha gente se confunde, porque escuchar misma frecuencia no significa que tenga el mismo efecto en el cuerpo”, aseguró.

En ese sentido, aclaró que las ondas electromagnéticas guardan diferencias fundamentales. “Porque cuando hablamos de física, la frecuencia solo te dice qué tan rápido vibra la onda, pero no qué tan poderosa es”, aseveró.

El microondas está presente en casi todos los hogares (Foto: Freepik)

“Un horno de microondas usa entre 700 y 1200 watts de potencia, y por eso está diseñado específicamente para transferir mucha energía, excitar moléculas de agua y generar calor; por eso cocina comida. En cambio usar un audífono de bluetooth usa mili watts, o sea millones de veces menos energía que lo que normalmente utilizaría un microondas”, aseguró el médico, que es muy popular con sus explicaciones en las redes sociales.

Las implicancias para la salud

La energía que llega a la cabeza proveniente de los auriculares es tan baja que “no puede calentar tejido, no puede dañar neuronas y tampoco va a alterar a tus células”, indicó Ochoa. “La Organización Mundial de la Salud revisó cientos de estudios. Y llegaron a la conclusión que no hay evidencia consistente que la radiofrecuencia a estos niveles cause daño cerebral, cáncer o alteraciones neurológicas”, citó el médico.

El especialista aclaró que siempre hay una mínima chance de que produzca algún problema. “¿Eso significa riesgo cero absoluto? No, porque cuando hablamos de ciencia, casi nada es un cero absoluto. Y justamente por esto, por prevenir, este tipo de ondas se clasifican como posiblemente carcinogénicas. Aunque no lo creas, es la misma categoría que tomarte un café caliente o comerte una aloe vera entero. Y no es que se haya demostrado que existe un daño, sino porque no podemos descartarlo al 100% en exposiciones extremas o prolongadas", aseveró.

Los auriculares bluetooth no guardan ningún peligro para la salud (Foto: Freepik)

Por último, Ocho quiso llevar tranquilidad a sus seguidores. “Lo que sí te puedo decir con certeza es que no existe evidencia científica sólida que el bluetooth te llegue a causar daño. Pero si aún así todo esto te está generando ansiedad, la solución es muy simple. Usa audífonos con cable y listo”, concluyó.