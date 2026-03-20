Por qué hay que poner las llaves arriba del router del Wi-Fi

En el contexto de la búsqueda constante por mejorar la conectividad hogareña, ganó popularidad un truco que sugiere colocar las llaves sobre el router. Esta práctica, que se presenta como una alternativa económica para potenciar la señal, tiene una explicación física basada en la capacidad del metal para interactuar con las ondas electromagnéticas. Al apoyar un objeto metálico, como una llave simple y sin recubrimientos plásticos, sobre la parte superior del módem y cerca de las antenas, se busca que el elemento actúe como un reflector pasivo. Este efecto permite modificar el patrón de radiación omnidireccional del equipo, lo que concentra la energía hacia áreas específicas del hogar en lugar de permitir que se disperse hacia paredes externas o sectores sin uso.

Sin embargo, la efectividad de este método es limitada, ya que el truco no aumenta la potencia real de transmisión del dispositivo, sino que optimiza la distribución de la señal existente. Por ello, si un usuario enfrenta problemas estructurales graves, como muros de hormigón grueso o interferencias electromagnéticas intensas provenientes de otros electrodomésticos, el impacto del objeto metálico puede ser marginal. Es fundamental que el experimento no obstruya las ranuras de ventilación del router, ya que el sobrecalentamiento derivado de una mala circulación de aire puede degradar los componentes internos y provocar reinicios inesperados en el servicio.

Colocar una llave sobre el router de Wi-Fi es fundamental para mejorar su señal IA

Para aplicar este método de forma segura, se recomienda emplear una llave metálica simple, es decir evitar elementos con llaveros voluminosos, y desplazarla con cuidado sobre la carcasa superior hasta identificar el punto donde la recepción mejora en los dispositivos finales. No obstante, el consenso entre los especialistas es que este recurso debe considerarse una medida paliativa de bajo costo antes de optar por inversiones en hardware profesional.

Más allá de los trucos caseros, la ubicación del equipo es el factor determinante para la calidad de la conexión. Según el portal especializado High Speed Internet, la pauta principal apunta a instalar el router en la zona más central posible del hogar, lo que garantiza una cobertura equilibrada en los distintos ambientes. Elevar el dispositivo sobre mesas o estantes y mantenerlo alejado de obstáculos como muebles grandes, piedras o azulejos, ayuda a mitigar las pérdidas de alcance. Asimismo, se debe considerar la interferencia de otros aparatos electrónicos como el microondas, el cual es uno de los dispositivos que más afecta el Wi-Fi, ya que emite radiación en frecuencias similares, por lo que se recomienda instalar el router fuera de la cocina y lejos de centros multimedia.

No se recomienda colocar el router de Wi-Fi a la altura de otros electrodomésticos Freepik

Por otro lado, existen configuraciones técnicas necesarias para proteger la red, las cuales son detalladas por el medio especializado Xataka: es vital blindar el acceso mediante la actualización del firmware, el cambio de contraseñas predeterminadas y el uso de cifrado WPA2. Además, el filtrado MAC permite gestionar qué equipos tienen permiso para conectarse, mientras que limitar la potencia de emisión hacia el exterior puede evitar intrusiones no deseadas. Si los problemas de señal persisten tras estas optimizaciones, la recomendación técnica es evaluar la instalación de repetidores o sistemas de red en malla.

El grave error que cometen todos al poner el nombre a su red Wi-Fi

El error que muchos cometen a la hora de pensar en la señal de Internet es dejar el nombre de la red Wi-Fi que se puso por defecto. Esto expone datos personales y del proveedor, lo que facilita ataques.

Muchos usuarios mantienen el nombre predeterminado del router, que incluye información como el modelo del dispositivo o del proveedor de la señal. Esto permite a atacantes identificar vulnerabilidades específicas o incluso adivinar contraseñas predeterminadas mediante algoritmos.

Cómo ocultar el nombre del Wifi

En este sentido, usar el nombre de fábrica (como “Fibra_XYZ” o “Router_123”) o datos personales (tu apellido, dirección) no es lo ideal porque revela información valiosa a los demás usuarios, que podrían ser atacantes. Cambiarlo a algo genérico reduce pistas para intrusos y evita suplantaciones.​