Una vista de Ori and the Will of the Wisps

12 de agosto de 2020

Hubo una época en la cual los juegos de plataformas eran los reyes de las consolas de videojuegos. En estos días en donde los juegos rápidos de acción y carreras han copado la parada, los títulos al estilo Mario, Sonic y, mas aun, Ecco (¿se acuerdan de aquel juego del delfín para la Sega Genesis?), han quedado un escalafón por debajo, relegando estas producciones a estudios pequeños e independientes.

Ori and the Will of the Wisps es una bocanada de aire fresco, básicamente porque pone en valor este tipo de juegos que aun hoy, entre tanto frenesí de disparos y curvas peligrosas, pueden divertir y hacernos pasar muchas horas de diversión.

Segunda parte renovada

Algunos años pasaron desde que la primera parte de Ori saliera para PC y Xbox. Esta segunda parte mantiene la misma estructura de jugabilidad, por lo que la curva de aprendizaje para quienes conocen el título original es muy sencilla.

El desarrollo de esta continuación se anunció hace unos años y su primer trailer se pudo ver en la feria E3 en su edición 2018. Casi dos años mas tardes, Ori and the Will of the Wisps vio la luz a mediados del mes de marzo para Windows y Xbox One.

Para realizar esta reseña, probamos el juego en nuestra Xbox One X, por lo que pudimos correrlo en resolución 4K.

Estético y emotivo

Al igual que la primera parte, esta continuación deslumbra al jugador por su impecable calidez que trasmite desde lo visual. Es un titulo que invita al relax y, tanto los efectos como la excelente música que acompaña en todo el momento, hace que la experiencia sea muy disfrutable.

Ori parece un cuento de hadas en donde nosotros somos los protagonistas. En el juego deberemos encarnar a Ori, un espíritu del bosque que sigue en la búsqueda de su destino.

Además de saltar y pegar para eliminar a los enemigos que pululan por los escenarios, deberemos resolver acertijos y puzzles de diferentes grados de dificultad para poder avanzar en la historia; desbloquear puertas y pasadizos.

Sobre los niveles, hay que decir que no son para nada lineales: podremos recorrerlos libremente hasta completar el objetivo.

Y los jefes finales de los niveles son personajes muy bien logrados, acompañados por increíbles detalles de diseño y animación. Para enfrentarlos, Ori deberá blandir su espada de luz, además de lanzar hechizos que iremos desbloqueando conforme avancemos en la aventura.

Los niveles en el juego están muy bien marcados apelando a diferentes emociones: algunos son más alegres, mientras otros son mas oscuros y abrumadores. Resulta increíble y atrapante el cambio constante de atmósfera.

Luego de completar el 100% del juego, podemos afirmar que Ori and the Will of the Wisps es sin dudas uno de los mejores títulos de plataformas de los últimos tiempos, y una opción muy recomendable para quienes quieran alejarse de los títulos de acción en primera persona. Cinco años se tomó Moon Studios para brindarnos esta excelente continuación. Esperemos que para la tercera parte no debamos esperar tanto.

Ori and the Will of the Wisps ya está disponible en la tienda de Xbox y en la de Windows 10 a 1999 pesos, y también está incluido para los suscriptores del servicio Game Pass (un pag mensual de 399 pesos, con el primer mes a 39 pesos). También está disponible en la tienda Steam a 1999 pesos.