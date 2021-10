¿Qué pasa si muchos usuarios me bloquean en WhatsApp en simultáneo?

WhatsApp, aplicación de mensajería instantánea con más de dos mil millones de usuarios en el mundo, tiene una serie de sanciones si a usted lo bloquean otros contactos.

Tenga cuidado con el contenido que envía o las personas con las que intercambia mensajes porque le pueden suspender la cuenta.

¿Cómo sé si alguien me bloqueó?

El servicio de mensajería señala que si a usted lo bloquea un contacto, no podrá ver la información de “última vez” o el estado de conexión de esa persona. Tampoco la imagen de perfil.

Al enviarle un mensaje al contacto solo le aparecerá un tilde. Es decir: el mensaje se envía, pero la persona no lo recibe. Si decide realizarle una llamada o videollamada, no estará habilitado. Estos son los signos principales de un bloqueo, pero también se pueden presentar por otras razones; por ejemplo: el número de la persona ya no está en uso.

Si lo bloquea un contacto, no podrá ver su estado de conexión Shutterstock - Shutterstock

¿Por qué me pueden bloquear?

El bloqueo masivo por parte de otros usuarios podría ser a causa de los mensajes o contenido que usted comparte y que estarían en contra de las condiciones de uso de WhatsApp. La app tiene en la mirada estas prácticas inadecuadas:

1. Mensajes automáticos o masivos: enviar el mismo mensaje, texto, imagen, video, etc., a demasiados usuarios no está permitido.

2. Mensajes no deseados: si usted está comunicándose constantemente con una persona y ella no quiere recibir más sus mensajes, debe abstenerse de continuar.

3. Uso excesivo de las listas de difusión: acudir a esta herramienta para enviar mensajes a muchos contactos también se puede penalizar.

Al realizar alguna de las mencionadas prácticas, los demás usuarios pueden bloquearlo de forma masiva y reportar su cuenta. WhatsApp no concreta a partir de cuántos números bloqueados se consideraría que usted uso inapropiadamente la plataforma.

Enviar el mismo mensaje a muchos contactos es una práctica no deseada en la app

¿Qué pasa si me bloquean al tiempo?

Su cuenta puede ser suspendida por un tiempo determinado o para siempre.

Cuando ingresa a la aplicación verá un en aviso donde le indican que su número fue suspendido y le permitirán escribir un mensaje al soporte técnico. Allí deberá explicar los últimos usos que le haya dado al servicio e indicar por qué está en desacuerdo con la suspensión. Además, podrá adjuntar imágenes o capturas de pantalla para sustentar su defensa.

Luego, tendrá que esperar horas o, incluso, días hasta que la plataforma le responda y decida si habilita de nuevo su cuenta o la inhabilita para su celular. Así las cosas, desde WhatsApp invitan a comunicarse con contactos conocidos, respetar a los demás y ser cuidadoso con el contenido que comparta.