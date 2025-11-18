Una interrupción en los servicios de la empresa tecnológica Cloudflare, este martes por la mañana, afectó el funcionamiento de numerosas plataformas y aplicaciones a nivel mundial. El incidente dejó sin acceso a miles de usuarios a herramientas digitales de uso cotidiano como la red social X, la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT y el sitio de diseño Canva.

Qué pasó con la falla de Cloudflare que produjo la caída masiva de internet

El problema se originó por un desperfecto técnico en la red global de Cloudflare y se manifestó de diversas maneras para los usuarios finales. En muchos sitios apareció el mensaje “Desbloquee challenges.cloudflare.com” o una pantalla en blanco con la leyenda “Internal server error”. Estos avisos generaron confusión, pero no se trataba de un virus ni de un problema de conexión particular, sino de una expresión del propio error de la empresa de servicios.

La interrupción impactó directamente en el funcionamiento de una amplia variedad de plataformas populares. Entre los servicios que presentaron anomalías se encuentran:

La red social X

La inteligencia artificial ChatGPT de OpenAI

de OpenAI El sitio de diseño Canva

El videojuego League of Legends

Algunas aplicaciones de citas

El sitio Downdetector, que monitorea caídas de servicios online, registró los primeros reportes sobre X a las 8:30 de la mañana. Los inconvenientes más comunes fueron problemas de carga (51%) y fallas con la aplicación (27%). Algunos usuarios solo podían visualizar contenido antiguo, mientras que un cartel les advertía: “No se puede recuperar los posts en este momento. Inténtalo de nuevo en otro momento”. El sitio oficial del gobierno argentino también reportó desperfectos.

La respuesta de Cloudflare y la resolución del incidente

La compañía con sede en San Francisco reconoció la existencia de un problema en su red a través de su sitio web de status. Según la información oficial, la empresa identificó la falla y desplegó cambios en su infraestructura para restaurar la normalidad. La solución permitió la recuperación de algunos de sus servicios clave.

En un comunicado, Cloudflare informó: “Hemos implementado cambios que han permitido la recuperación de Cloudflare Access y WARP. Los niveles de errores para los usuarios de Access y WARP volvieron a los niveles previos al incidente”. La firma tecnológica aclaró que la investigación continuaba para resolver fallas residuales en otros de sus productos.

Qué es Cloudflare y cuál es su rol en la web

Cloudflare es una empresa tecnológica que proporciona una red de entrega de contenidos y servicios de seguridad en la nube. Su función es similar a la de un antivirus para internet, ya que protege a las páginas web de ataques maliciosos y optimiza la velocidad de carga de los contenidos.

La compañía administra aproximadamente el 20% de todo el tráfico global de la web y funciona como un intermediario entre los datos alojados en los servidores y los usuarios. Su red se extiende por más de 330 ciudades en más de 120 países, con interconexiones con más de 13.000 proveedores de red. El desperfecto técnico puso de manifiesto la alta dependencia del ecosistema digital de este tipo de infraestructuras centralizadas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.