Cuándo es mejor reservar vuelos en EE.UU. para conseguir los precios más baratos, según Google Flights

Se acerca la temporada navideña y es momento de comenzar a planificar las vacaciones. En ese contexto, Google Flights compartió un informe en el que revela cuándo es el mejor momento para reservar vuelos y conseguir los precios más bajos en EE.UU.

Cuándo es mejor comprar vuelos en Estados Unidos

Google Flights analizó cuatro años sobre tendencias de viajes y compartió un informe con los mejores momentos para reservar vuelos en 2025 y gastar menos, de cara a las vacaciones.

Google reveló cuántos días antes es necesario reservar pasajes para comprarlos más baratos Freepik

Google señaló que en general no existe una jornada determinada de la semana para comprar. Sin embargo, el martes suele ser el día más barato, un 1,3% más económico que el domingo, que es el más caro.

De acuerdo con los datos, para gastar menos la clave es planificar y reservar los pasajes con antelación. Las estadísticas evidencian que el tiempo de anticipación dependerá del tipo de destino y del momento del año:

Vuelos nacionales : los precios más bajos se obtuvieron 39 días antes de la salida. El rango se encuentra entre los 23 y los 51 días.

: los precios más bajos se obtuvieron 39 días antes de la salida. El rango se encuentra entre los 23 y los 51 días. Vuelos internacionales : los más baratos se obtuvieron 49 días o más antes de la salida.

: los más baratos se obtuvieron 49 días o más antes de la salida. Acción de Gracias : los precios más bajos se registraron 35 días antes de la salida (el rango es de 24 a 59 días).

: los precios más bajos se registraron 35 días antes de la salida (el rango es de 24 a 59 días). Navidad: los vuelos más bajos se registraron 51 días antes de la salida (entre 32 y 73 días). Para viajar en época navideña lo mejor es reservar los pasajes entre mediados de octubre y noviembre.

los vuelos más bajos se registraron 51 días antes de la salida (entre 32 y 73 días). Para viajar en época navideña lo mejor es reservar los pasajes entre mediados de octubre y noviembre. Vacaciones de primavera : los precios más bajos para viajes en marzo o abril fueron 43 días antes de la salida (en un rango de 28-61 días).

: los precios más bajos para viajes en marzo o abril fueron 43 días antes de la salida (en un rango de 28-61 días). Vacaciones de verano : los precios más bajos para viajes en julio o agosto fueron 21 días antes de la salida (en un rango de 14-43 días).

: los precios más bajos para viajes en julio o agosto fueron 21 días antes de la salida (en un rango de 14-43 días). Viajes a Europa: similar a los viajes internacionales en general, la recomendación es reservar 48 días o más antes de la salida.

similar a los viajes internacionales en general, la recomendación es reservar 48 días o más antes de la salida. Viajes a México o el Caribe: los precios más bajos se encontraron 50 días antes de la salida (un rango entre 26 y 79 días).

En qué días de la semana es más barato viajar

En su nuevo análisis, Google reveló que los días más baratos para viajar todavía son los lunes, martes y miércoles. Los pasajes en esas jornadas son un 13% más económicos que los vuelos del fin de semana.

Además, señaló que hacer una escala permite ahorrar en promedio un 22% en comparación con una ruta directa.

Las estadísticas señalan que es más barato viajar de lunes a miércoles Freepik

Flight Deals: la herramienta para encontrar vuelos baratos con IA

Google Flights ofrece la posibilidad de buscar y comparar pasajes económicos de diferentes aerolíneas hacia cualquier destino del mundo. Recientemente, lanzó la herramienta Flight Deals para realizar búsquedas con inteligencia artificial en línea.

Google lanzó la opción de Flight Deals, un buscador con inteligencia artificial para encontrar vuelos económicos Google

Se trata de una opción pensada para viajeros cuyo objetivo principal es ahorrar dinero en su próximo viaje. La aplicación permite describirle a la IA cuándo, dónde y cómo le gustaría a una persona viajar y ofrece destinos compatibles con esos requisitos.