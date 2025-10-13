En agosto, Google presentó Nano Banana, su más reciente modelo de edición de imágenes basado en Gemini. Ahora, tras superar las 5 mil millones de imágenes generadas, la compañía anunció una nueva expansión que integra esta tecnología en Google Lens y el Modo IA, con el objetivo de ampliar su alcance y mejorar la experiencia. Este formato empieza por EE.UU. y luego se ampliará al resto del mundo.

Cómo funciona el nuevo uso de Nano Banana de Google

El nuevo uso de Nano Banana dentro de los sitios de búsqueda de Google permite editar imágenes de forma instantánea, sin necesidad de acceder directamente a la interfaz de Google Gemini. Para hacerlo, el usuario solo debe seguir una serie de pasos sencillos:

Abrir Lens en la aplicación de Google para Android o iOS.

Tocar el nuevo modo Crear y buscar el ícono de un plátano amarillo, de Nano Banana.

Incorporar un prompt (el pedido que se le hace a la IA) para generar una imagen o tomar una fotografía y describir el tipo de edición que se busca.

Seguir la conversación con nuevos prompts en caso de querer agregar una nueva edición.

Primero en Estados Unidos: la nueva “magia” de Google que convierte tus fotos en lo que imagines con IA

En el caso de que el usuario no quiera tomarse una foto a sí mismo, se puede usar la cámara trasera para fotografiar un objeto o entorno. Esto es ideal para la elección de disfraces en la temporada de Halloween o ayuda en la decoración de inmuebles, informó Rajan Patel, cofundador de Lens.

Por el momento, el uso del modelo de edición de imágenes comenzó a implementarse solo en inglés desde Estados Unidos y la India. Sin embargo, se prevé que se sumen nuevos países e idiomas en breve.

Otras actualizaciones de Nano Banana

El modelo de edición de imágenes no solo estará en los buscadores de Google. De acuerdo con un comunicado de la compañía, Nano Banana también se expandirá por NotebookLM y Google Photos.

Nano Banana ofrecerá la creación de imágenes a partir de las fuentes que tenga el usuario en su cuaderno de información

En NotebookLM, el asistente trabajará de manera interna para que las vistas generales en video sean aún más útiles. En ese sentido, incorporará seis nuevos estilos como acuarela o animé y generará ilustraciones contextuales basadas en las fuentes que brinde el usuario.

En qué consiste Nano Banana

Nano Banana es una herramienta que se especializa en la generación y edición de imágenes por medio de prompts con textos simples. Su diferencial frente a sus competidores está en la calidad y consistencia de los resultados, capaces de mantener un mismo estilo.

Nano Banana permite tanto editar como crear imágenes desde cero Nano B

“Un reto fundamental en la generación de imágenes es mantener la apariencia de un personaje u objeto en múltiples indicaciones y ediciones. Ahora puedes colocar el mismo personaje en diferentes entornos, mostrar un mismo producto desde múltiples ángulos en nuevos entornos o generar recursos de marca consistentes, todo ello conservando el tema”, sostuvo Google sobre su herramienta en un informe oficial.

La herramienta está disponible para todo público dentro de la aplicación de Gemini, tanto en su versión web como móvil. Se puede usar de manera gratuita dentro de la aplicación, pero existen límites de usos generales, los cuales se reinician de manera periódica y son más amplios para quienes pagan Gemini Advanced o Workspace.