San Valentín 2026: así es el romántico doodle con el que Google celebra el Día de los Enamorados

Cada 14 de febrero, el Día de San Valentín se vive y se celebra en distintos rincones del mundo y Google vuelve a sumarse a esta fecha especial con una propuesta creativa. En esta ocasión, la compañía renovó su clásico logo y lo reemplazó por un doodle animado e interactivo, pensado especialmente para conmemorar el Día de los Enamorados y acompañar el espíritu romántico de la jornada.

En esta oportunidad, quienes ingresan al buscador se encuentran con un logo intervenido: las letras aparecen en tonos rosa y rojo y están construidas a partir de pulseras de la amistad, dulces, cartas de amor y otros elementos característicos de esta fecha.

El doodle especial de Google por el Día de San Valentín 2026

Además, el diseño está acompañado por un texto que dice: “El Doodle de hoy celebra el Día de San Valentín y pone en valor el gesto atento de los regalos hechos a mano. Ya sea que estés escribiendo una nota llena de cariño, horneando algo rico o preparando una comida especial, es una oportunidad ideal para celebrar a las personas que queremos. ¡Feliz Día de San Valentín!”.

El mapa que muestra en qué países se lanzó el doodle por San Valentín

Asimismo, incluye un mapa interactivo en los mismos tonos rosa, en el que se puede ver en qué países del mundo se lanzó el doodle por el Día de San Valentín. Entre los lugares destacados aparecen Turquía, India, Australia, México y muchos más, reflejando el alcance global de esta celebración y la propuesta especial de Google para la fecha.

La rueda interactiva que permite cambiar el diseño según el color elegido

Por último, la propuesta suma una opción interactiva para los usuarios: la posibilidad de variar el doodle según el color favorito. Al girar una rueda, se puede elegir entre distintos tonos y acceder a nuevos diseños, que cambian de acuerdo con el color seleccionado y permiten personalizar la experiencia.

Así, en pleno clima de San Valentín, el buscador refuerza el espíritu de la fecha con una propuesta pensada para celebrar el amor, la amistad y los vínculos afectivos, sumando color, juego y emoción a una jornada que invita a compartir y a expresar cariño de distintas maneras.