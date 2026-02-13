San Valentín en casa: las diez mejores películas románticas para ver en streaming

En 2026, el Día de los Enamorados, conocido como San Valentín, se celebra el sábado 14 de febrero, una coincidencia que invita a vivir la fecha con más tiempo y sin apuros. Más allá de los planes tradicionales, las películas se presentan como una de las opciones preferidas para acompañar la noche, ya que a lo largo de los años lograron retratar el romance en todas sus formas: desde historias intensas y pasionales hasta relatos simples y emotivos. En ese sentido, las plataformas de streaming reúnen una selección variada de clásicos inolvidables y nuevas propuestas que se convierten en el plan ideal para disfrutar del amor en la pantalla.

Así, ya sea en pareja o incluso en soledad, las películas románticas se transforman en una excusa perfecta para conectar con las emociones y dejarse llevar por historias que hablan de encuentros, despedidas y segundas oportunidades. Con catálogos cada vez más amplios, las plataformas de streaming ofrecen opciones para todos los gustos, desde comedias livianas hasta dramas profundos, ideales para armar una noche especial y celebrar San Valentín desde la comodidad del hogar. A continuación, algunas de las más destacadas y dónde verlas:

1. Mujer bonita (1990)

En 1990 Richard Gere y Julia Roberts protagonizaron Mujer Bonita, una de las comedias románticas más icónicas de todos los tiempos Archivo

Ambientada en Los Ángeles, esta comedia romántica icónica narra el inesperado vínculo entre Edward Lewis (Richard Gere), un empresario exitoso, y Vivian Ward (Julia Roberts), una joven carismática que transforma su forma de ver la vida. Entre romance, humor y escenas inolvidables, la película se convirtió en un clásico del género y consolidó a Roberts como una estrella mundial.

Disponible en Disney+.

2. Tienes un e-mail (1998)

Tráiler oficial de Tienes un e-mail

Protagonizada por Meg Ryan y Tom Hanks, esta historia retrata uno de los romances más recordados de los años 90, nacido a través de correos electrónicos anónimos. Se trata de una película que combina ternura, nostalgia y la idea de que el amor puede surgir donde menos se espera.

Disponible en Netflix.

3. 10 cosas que odio de ti (1999)

Tráiler de 10 cosas que odio de ti

Con un elenco encabezado por Julia Stiles y Heath Ledger, esta comedia romántica adolescente se convirtió en un clásico generacional. Entre planes fallidos, ironía y sentimientos inesperados, la película explora el amor juvenil y la importancia de ser fiel a uno mismo.

Disponible en Disney+.

4. Diario de una pasión (2004)

Las 10 mejores películas románticas para una noche de San Valentín

Esta intensa historia de amor protagonizada por Ryan Gosling y Rachel McAdams retrata un romance atravesado por el paso del tiempo, las diferencias sociales y las segundas oportunidades. Emotiva y apasionada, es una de las películas más elegidas para estas fechas.

Disponible en HBO Max.

5. Orgullo y prejuicio (2005)

Tráiler de Orgullo y prejuicio

Basada en la novela de Jane Austen, esta adaptación protagonizada por Keira Knightley ofrece una historia de amor marcada por el orgullo. Con una estética impactante y diálogos memorables, se transformó en un romance clásico moderno.

Disponible en Netflix.

6. El descanso (2006)

Tráiler de El descanso

Con Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law y Jack Black, esta comedia romántica propone un intercambio de casas que termina cambiando vidas. Ideal para fechas especiales, combina amor, humor y segundas oportunidades.

Disponible en Netflix.

7. Posdata, te amo (2007)

Tráiler de Posdata, te amo

Esta historia protagonizada por Hilary Swank y Gerard Butler aborda el amor incluso después de la pérdida. A través de cartas y recuerdos, la película muestra el proceso de duelo y la posibilidad de volver a abrirse a la vida.

Disponible en Netflix.

8. Día de los enamorados (2010)

Tráiler de Día de los enamorados

Día de los Enamorados es una comedia romántica que entrelaza varias historias de amor ambientadas en Los Ángeles durante el 14 de febrero. Con un elenco repleto de estrellas como Julia Roberts, Anne Hathaway, Jessica Alba, Bradley Cooper y Ashton Kutcher, la película recorre romances, desencuentros y segundas oportunidades, y muestra distintas formas de vivir el amor en una fecha tan especial.

Disponible en Netflix.

9. Nace una estrella (2018)

Tráiler oficial de Nace una estrella

Nace una estrella es un drama romántico que combina música y amor con una mirada intensa sobre el éxito y la fragilidad emocional. Protagonizada por Lady Gaga y Bradley Cooper, la película sigue el ascenso artístico de Ally mientras Jackson, su pareja y mentor, lucha con sus propios demonios, lo que da forma a una historia tan apasionada como dolorosa que dejó una fuerte marca en el cine contemporáneo.

Disponible en Netflix.

10. Gente que conocemos en vacaciones (2026)

Trailer de Gente que conocemos en vacaciones

Estrenada recientemente, Gente que conocemos en vacaciones retrata una historia de amor que nace de una amistad sostenida a lo largo de los años, marcada por viajes compartidos y sentimientos no dichos. La película sigue a Poppy y Alex, dos personas opuestas que construyen un vínculo profundo sin animarse a cruzar ciertos límites, hasta que el paso del tiempo los obliga a replantearse qué lugar ocupan en la vida del otro, con actuaciones de Emily Bader y Tom Blyth.

Disponible en Netflix.