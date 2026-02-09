Se viralizó en redes: ¿cómo podés crear tu caricatura con ChatGPT?

Las redes sociales se han convertido en espacios donde casi cualquier contenido creativo puede convertirse en tendencia. Durante los últimos días, mi feed de Instagram y Facebook comenzó a llenarse de ilustraciones un tanto curiosas. Se trataba de versiones caricaturizadas de periodistas, médicos, maestros y todo tipo de profesionales, rodeados de objetos que parecían resumir sus vidas en una sola imagen.

En algunas, aparecían tazas de café, computadoras, micrófonos, libros o herramientas de trabajo; en otras, paisajes, oficinas o salones de clases. Pero todas tenían algo en común: no eran dibujos hechos por artistas humanos, sino imágenes creadas con inteligencia artificial.

Después de varios días, la curiosidad pudo más que yo y confieso que también caí.

¿Cómo logré generar la imagen?

Lo primero que deberás hacer es acceder a ChatGPT, desarrollado por OpenAI, una de las herramientas de inteligencia artificial más comentadas tanto en redes sociales como en los medios de comunicación. Una vez dentro de la plataforma, el siguiente paso es escribir un mensaje sencillo en el que le pidas al sistema que cree una caricatura tuya basada en lo que hacés o en tu profesión.

La periodista puertoriqueña creó su caricatura con ChatGPT

Podés escribir, por ejemplo: “Creá una caricatura sobre mí y mi trabajo basada en todo lo que sabés sobre mí.” Luego, el chatbot solicita una imagen de referencia para poder generar la ilustración. Y ahí está la parte clave: necesita una foto tuya. No tiene que ser nada elaborado. Puede ser incluso un selfie tomado con el celular.

Luego de subir la imagen, el sistema genera una caricatura digital que, por lo general, incluye elementos asociados a tu trabajo, tus intereses o tu rutina diaria. El resultado suele ser una ilustración colorida y personalizada que combina tu apariencia con símbolos de tu vida profesional.

Claro está, si el sistema no tiene suficiente información sobre la persona, puede hacer preguntas sobre su profesión, intereses o rutina para poder generar la imagen.

En el caso de Puerto Rico, el trend no solo ha sido adoptado por usuarios comunes en redes sociales. Algunas figuras públicas también se han sumado a la dinámica de compartir sus caricaturas. Entre ellas, está la meteoróloga y comunicadora Ada Monzón, quien no tardó en subir a Facebook su versión caricaturizada, acompañada de elementos que representan su trabajo en la comunicación científica. “Por aquello de saber qué piensa ChatGPT de quién soy, pues vamos a hacer la caricatura también. ¡Te amo, Puerto Rico!“, escribió Monzón.

A la tendencia también se unió la cantante y presentadora Jailene Cintrón. “Me encanta el nuevo trend de pedirle a ChatGPT una caricatura según lo que sabe de mí. Lo resume todo ¡Dios es bueno!“, escribió la artista.

En la ilustración aparecen distintos elementos como cámaras, micrófonos y un letrero de On Air, junto a símbolos espirituales, familiares y mascotas. En ambas publicaciones, los comentarios no tardaron en aparecer. Algunos usuarios preguntaban cómo podían hacerlo, mientras otros compartían las imágenes que ya habían generado con la inteligencia artificial.