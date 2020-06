Spotify ahora muestra las letras sincronizadas de las canciones en tiempo real

Las letras en tiempo real en las canciones de Spotify estarán disponibles para los usuarios de la Argentina

El servicio de música en streaming Spotify ha lanzado la función para mostrar las letras de las canciones de forma sincronizada a los usuarios de la Argentina y otros 25 países.

La compañía ha llegado a un acuerdo con el proveedor de letras Musixmatch para ofrecer esta nueva función en 26 países del sudeste de Asia, India y América Latina , según ha informado Techcrunch .

Los países que tendrán acceso a la función desde hoy son Argentina , Colombia, Brasil, Chile, México, Perú, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, India, Nicaragua, Panamá, Paraguay, El Salvador, Uruguay, Vietnam, Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia, Taiwán, Singapur y Hong Kong.

Las letras en tiempo real estarán disponibles en la ventana de reproducción de Spotify

En noviembre, un vocero de la compañía confirmó que estaba probando una función con letras sincronizadas "en un pequeño número de mercados" , por lo que para algunos países como México, Indonesia, Tailandia y Vietnam, esta nueva función no será algo nuevo.

La nueva función permitirá que los usuarios puedan ver la letra de las canciones que escuchan en tiempo real . Podrán acceder a ella en la opción Letra (Lyrics) que aparecerá en la parte inferior de la pantalla de reproducción en curso.

De esta forma, la compañía ofrecerá letras sincronizadas a 27 de sus 79 mercados en todo el mundo, ya que Japón ofrecía este servicio a través de un proveedor diferente.

Según ha explicado la compañía, la asociación de Spotify con Musixmatch , ofrece a la plataforma acceso al catálogo más grande del mundo de letras y traducciones.

Spotify ofrecía anteriormente la función de mostrar las letras en su versión para escritorio , pero el servicio retiró esta función hace varios años. De forma limitada , añadió algunas letras de forma limitada a su pestaña "Behind the lyrics" , que ofrece información adicional pero no llega a todas las canciones.