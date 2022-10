Spotify Platinum: qué es, qué características tendrá y cuánto costará la suscripción

escuchar

Spotify se encontraría desarrollando un nuevo plan para usuarios que busquen sonidos de alta fidelidad. Bajo el nombre de Spotify Platinum , este tipo de suscripción sería superior a la versión Premium, pero también costaría el doble. ¿Qué es exactamente?

“Spotify me pidió que respondiera una encuesta después de que cancelé Spotify Premium la otra semana por Apple Music. La encuesta me preguntó si cambiaría a Spotify Platinum en los próximos 30 días. No puedo encontrar ninguna otra información en línea. ¿Significa esto que finalmente está a punto de suceder?”, señala un usuario de Reddit, al adjuntar la captura de pantalla con los tres planes de la app.

Según la imagen, la versión gratuita sería igual a como se encuentra actualmente, mientras que la Premium ahora se llamaría Individual, pero perdería la mejora en la calidad de sonido que antes ofrecía. Por su parte, la Platinum tendría más características.

¿Qué es Spotify Platinum y qué características tendrá?

Spotify presentará un nuevo plan de suscripciones

De acuerdo con la imagen, este plan sería el más alto de la plataforma de streaming musical. Es decir, sería un nuevo tipo de suscripción, con más beneficios para los usuarios. Este tendría todos los que incluye el Individual, como una reproducción sin anuncios, poder navegar y escoger canciones, y escuchar música sin conexión a internet; pero también tendría otras características como:

Audio de alta fidelidad (Hi-Fi)

Studio Sound

Afinador de audífonos (Headphone tuner)

Información ampliada sobre cada canción (Audio Insight)

Library Pro

Playlist Pro

Podcasts con publicidad limitada

¿Cuánto costará la suscripción a Spotify Platinum?

Según la imagen, la versión Individual costaría US$9,99, mientras que la versión Platinum valdría el doble: US$19,99. El usuario no encontró información sobre los planes familiares o para dos personas, por lo que se desconoce si el precio cambiaría de forma considerable.

Sin embargo, debemos tener en cuenta la ‘filtración’ proviene de un post de Reddit y que, por lo tanto, podría terminar siendo falso o, incluso, Spotify ya podría cancelar sus planes. Hasta el momento, los comentarios vienen siendo positivos por las características nuevas, especialmente por el audio de alta fidelidad, pero se critica el alto precio del plan.

Spotify habilita su sección de audiolibros con una oferta de 300.000 títulos

Spotify entró oficialmente en el mercado de los audiolibros con un catálogo de más de 300.000 títulos que están disponibles para los usuarios de Estados Unidos dentro de la aplicación principal de la plataforma.

La compañía conoce las cifras del mercado en el que acaba de sumergirse. Aunque los audiolibros representan una cuota del mercado de los libros de 6-7 por ciento, se trata de una categoría que crece cada año en torno a un 20 por ciento. Los audiolibros se unen así a las otras propuestas que ya ofrece la plataforma de streaming, música y podcasts, lo que la convierte en “el verdadero destino para las necesidades de escucha de todos”, como señaló Spotify en su blog oficial.

Los audiolibros aparecerán en la aplicación de Spotify como una sección en la biblioteca de los usuarios, donde podrán buscar los títulos que les interesen o acceder a recomendaciones basadas en sus intereses desde la página principal. Inicialmente, el catálogo de audiolibros se puso a disposición de los usuarios de Estados Unidos, que tienen acceso a más de 300.000 títulos, que podrán comprar en una web. El audiolibro que compren aparecerá en su biblioteca, y tendrá opciones como la descarga de contenido offline, el marcapáginas para retomar la escucha donde se dejó, y la posibilidad de calificar y comentar.

