Spotify Wrapped 2025: de qué se trata y cómo acceder, paso a paso

La aplicación de audio Spotify activó este miércoles su herramienta de recapitulación anual que permite a los usuarios acceder a métricas detalladas sobre su consumo musical durante los últimos doce meses. El despliegue global de la función habilita la visualización de rankings personales, géneros predilectos y la cantidad de tiempo dedicada a la reproducción de contenidos dentro del servicio de streaming, una tradición digital que marca el cierre del año para la industria musical.

Cómo acceder al resumen de actividad musical

El procedimiento para visualizar las estadísticas requiere tener la aplicación instalada en un dispositivo móvil, sea teléfono celular o tableta. Los usuarios deben ingresar a la pantalla de inicio de Spotify. Allí se debe clickear un cartel destacado o banner con la leyenda “Tu Wrapped 2025 ya está disponible” o “Resumen del año”.

El aviso para acceder al reporte aparece en la pantalla de inicio con la leyenda Tu Wrapped 2025 ya está disponible

En caso de no visualizar el anuncio, se recomienda buscar en las pestañas superiores de la interfaz o actualizar la aplicación a su última versión en la tienda digital correspondiente.

Al seleccionar el aviso, la plataforma despliega una experiencia interactiva. A diferencia de ediciones anteriores basadas en toques laterales, la navegación de este año exige realizar scroll o deslizar el dedo hacia abajo en la pantalla para avanzar entre las diferentes secciones de datos.

Las nuevas métricas: edad musical y carreras de artistas

El informe de 2025 incorpora herramientas de análisis inéditas que profundizan en el perfil del oyente. Una de las novedades principales es la comparativa entre los gustos sonoros y la edad biológica. El algoritmo procesa los géneros y estilos reproducidos para calcular una “edad musical” aparente, devolviendo un número de años que representa la madurez o juventud de la selección musical del usuario.

La navegación de esta edición exige realizar scroll hacia abajo para avanzar entre las diferentes secciones de datos Shutter - Shutterstock

La visualización de los artistas favoritos también sufrió cambios. La aplicación presenta la evolución de las escuchas mes a mes mediante animaciones. Se incluyen videos curiosos donde los músicos más reproducidos por la persona compiten en una carrera virtual, ilustrando de manera gráfica cómo cambiaron las preferencias del usuario a lo largo del calendario.

Clubes de escucha y estadísticas generales

El análisis de datos de Spotify clasifica a la audiencia en diferentes categorías según su comportamiento: la función denominada “Clubes de escucha” asigna al usuario uno de los seis perfiles disponibles. Esta segmentación se basa en características particulares del modo de consumo, como la fidelidad a ciertos álbumes, la exploración de nuevos géneros o la repetición constante de hits.

El algoritmo de la aplicación procesa los géneros reproducidos para calcular la edad musical aparente del usuario

El resumen detalla la cantidad total de minutos de audio consumidos y enumera las cinco canciones con mayor número de reproducciones. También se exhiben los álbumes que dominaron la biblioteca personal y los podcasts que captaron la atención del oyente, indicando las horas exactas dedicadas a estos programas hablados.

Playlists automáticas y funciones sociales

El cierre de la experiencia ofrece productos generados automáticamente para su conservación. La plataforma crea una lista de reproducción o playlist que agrupa las canciones más escuchadas del año, permitiendo al usuario guardar esa colección en su biblioteca de forma permanente.

La interacción social juega un rol fundamental en esta actualización. La herramienta “Wrapped Party” permite contrastar los gustos propios con los de amigos y conocidos dentro de la red. Los usuarios pueden compartir sus resultados, rankings y perfiles de escucha directamente en redes sociales como X o Instagram desde la propia aplicación.

Varios artistas y creadores de contenido grabaron mensajes de agradecimiento personalizados que aparecen intercalados en el resumen de aquellos fanáticos que los ubicaron en los puestos más altos de sus rankings personales. La interfaz permite regresar a puntos específicos de la presentación sin necesidad de reiniciar toda la secuencia visual.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.