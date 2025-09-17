Tarjeta de “Buenos días” para enviar hoy, miércoles 17 de septiembre
Enviar una imagen de saludos por WhatsApp es una práctica que muchos llevan adelante para mostrar cercanía, buenas energías y cariño con seres queridos o contactos en general
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
Muchas personas envían tarjetas de “Buenos días” por WhatsApp a sus contactos conocidos. Esta es una buena forma de saludar a seres queridos, colegas de trabajo o, incluso, a algunos clientes. Estas tarjetas son muy populares en chats grupales para empezar la jornada con una nota de positividad y cercanía. A continuación, las mejores para saludar este miércoles 17 de septiembre.
Tarjeta de “Buenos días” para enviar hoy, miércoles 17 de septiembre
Paso a paso para enviar una tarjeta de “Buenos días”
Con las imágenes para desear buenos días a un conocido se puede regalar un mensaje especial. Para poder enviar las fotos por WhatsApp, en buena calidad, es necesario seguir los siguientes pasos:
- Posar el cursor sobre la imagen y hacer click derecho. En su defecto, apoyar el dedo sobre la imagen, en la pantalla del celular y elegir la opción correspondiente.
- Seleccionar “Abrir imagen en una pestaña nueva”. Allí se abrirá una nueva pestaña en el navegador. En esa página se verá la fotografía seleccionada en un tamaño más grande.
- Ir a la nueva pestaña y posar el cursor (o el dedo) sobre la imagen y clickearla.
- Nuevamente hacer click derecho (o tocar con el dedo) y seleccionar “Guardar imagen como...”. Ahora es posible elegir el lugar en la computadora donde se desea guardar la fotografía. Otra opción es también copiarla y pegarla en el chat de WhatsApp.
- Una vez abierta en el chat, presionar la opción enviar.
Frases para acompañar tu tarjeta
Si se prefiere añadir un toque personal, se puede acompañar la tarjeta con alguna de estas frases:
- “¡Buenos días! Que tu día esté lleno de bendiciones y momentos felices"
- “Te deseo un lunes lleno de energía y éxito. ¡Ganador!”
- “Que la luz de este nuevo día ilumine tu camino y te llene de alegría. ¡Feliz día!”
- “Un nuevo día, una nueva oportunidad para ser feliz. ¡Disfrutá cada instante!”
- “¡Hola! Que tengas un excelente inicio de semana, lleno de sonrisas y buenas noticias”.
Consejos para enviar la tarjeta perfecta
- Conocer a tu audiencia: elegir la imagen y el mensaje según a quién uno se lo envía. No es lo mismo un saludo para un jefe que para tu mejor amigo.
- Ser oportuno: el mejor momento para enviar estas tarjetas es a primera hora de la mañana, antes de que todos comiencen sus actividades.
- No saturar los chats: si bien es una linda costumbre, evita enviar múltiples tarjetas en el mismo grupo. Muchas veces, con una es suficiente.
LA NACION
Otras noticias de Redes sociales
“Con cada piedra...”. Tras los rumores de romance con Eva Anderson, Paredes subió una foto familiar y Jorgelina Cardoso fue tajante
"Aprendí a los golpes". Vicuña: los proyectos “sanadores”, su vínculo con la muerte y el doble filo de la exposición
Despedida. La tristeza de Diego Poggi por la muerte de su abuela
Más leídas de Tecnología
- 1
Spotify trae novedades para la versión gratis de su servicio de streaming de música
- 2
Microsoft habilita Copilot Chat para todos los usuarios de Office
- 3
Si no está roto, no lo arregles: esta empresa sigue usando Windows 95 en su operación diaria y se niega a actualizarlo
- 4
Quién usa ChatGPT y para qué, según OpenAI