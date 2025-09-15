Muchas personas quieren realizar una compra por Temu y se ven imposibilitados a realizar la transacción debido a que se requiere una cuenta y no la poseen. Esta plataforma china tiene distintos métodos para iniciar sesión o crear un perfil: ¿cómo se hace?

¿Tengo que registrarme para hacer una compra en Temu?

Sí, en Temu se necesita crear una cuenta o iniciar sesión para poder hacer una compra. Aunque no es obligatorio para navegar por los productos, el proceso de compra requiere un registro para procesar el pedido de manera segura. Se puede usar un correo electrónico, número de teléfono o cuentas de redes sociales como Google o Facebook para crear una cuenta.

Se necesita un usuario para comprar por Temu

Cómo descargo la app de Temu

El primer paso para comprar en Temu es crear una cuenta. Se puede hacer desde la página web o desde la aplicación, disponible tanto para celulares Android como para iOS.

Para ello, es necesario abrir la App Store (en iPhone) o la Play Store (en Android).

(en iPhone) o la (en Android). Buscar “Temu” en el listado

en el listado Seleccionar la aplicación para instalarla .

. Una vez completada la descarga, abrir la aplicación para empezar a usarla.

El proceso de compra es muy similar al de otras plataformas como Amazon, Shein o AliExpress.

Una vez registrado, se puede explorar el catálogo, hacer búsquedas específicas o navegar por las categorías recomendadas.

Cada producto tiene una ficha con fotos, descripción, especificaciones, opciones de color o talle y reseñas de otros usuarios.

Es recomendable revisar los comentarios antes de comprar, dado que pueden dar una idea más clara de la calidad y la experiencia de otros compradores.

Al igual que en otras plataformas, se puede ir agregando productos al carrito y luego proceder al pago.

Temu acepta diversas formas de pago: tarjetas de crédito, débito, PayPal, y en algunos países también ofrece opciones como pagos contra entrega o billeteras digitales locales.

Temu ofrece un amplio abanico de productos personales y para el hogar Richard Drew - AP

Cuánto tardan en llegar las compras de Temu

Los productos de Temu vienen principalmente desde China, por lo que los tiempos de entrega pueden variar entre 7 y 20 días hábiles, aunque esto depende del país y del tipo de producto.

Uno de los principales diferenciales de esta empresa es que el envío suele ser gratuito, aunque en algunos casos puede haber condiciones mínimas de compra.

¿Qué es Temu?

Cuáles son las principales recomendaciones para comprar en Temu

Para comprar en la plataforma hay ciertos puntos que conviene tener en cuenta: