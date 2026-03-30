Todo listo para el despegue de Atenea, el microsatélite argentino que será parte de la misión Artemis II de la NASA

Este miércoles la NASA tiene previsto -si las condiciones meteorológicas del Centro Espacial Kennedy lo permiten- el lanzamiento el próximo miércoles 1ro de abril a las 19.24 (hora argentina) de Artemis II, la primera misión tripulada del programa Artemis, que llevará astronautas alrededor de la Luna en un viaje de aproximadamente 10 días, marcará el regreso de las misiones tripuladas al satélite terrestre (la última fue en 1972), y tendrá un sello argentino: en la nave viajará el microsatélite argentino Atenea.

Atenea es un microsatélite de tipo CubeSat 12U (30x20x20 centímetros), diseñado y construido en el país, y cuyo rol será ubicarse entre la Tierra y la Luna, obtener datos y comunicarse a 70.000 kilómetros de distancia con las estaciones terrenas de la CONAE en Tierra del Fuego y Córdoba.

Un equipo integrado por técnicos de CONAE, UNLP, UNSAM y UBA construyó a Atenea, el microsatélite que será parte de la misión Artemis II, con la que la NASA volverá a la Luna Gentileza SICyT

Según la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, “entre sus principales objetivos técnicos se destacan medir niveles de radiación desde órbita baja hasta el espacio profundo; evaluar el comportamiento de componentes electrónicos en condiciones extremas; analizar señales de navegación GNSS (GPS, GLONASS y Galileo) a altitudes superiores a sus constelaciones; validar enlaces de comunicación de largo alcance; y evaluar sensores de muy baja luminosidad y sistemas de medición de radiación.”

El "empaquetado" del microsatélite Atenea para su inclusión en el cohete de Artemis II

El dispositivo, que tiene un peso aproximado de 11 kilos y utilizará paneles solares para propulsarse en el espacio, también captará señales GPS en órbitas de transferencia geoestacionaria y validará enlaces de comunicación de largo alcance. Estos ensayos son esenciales para mejorar la navegación y el control de naves espaciales.

Según ese organismo, Argentina es el único país de América Latina invitado por la NASA a integrar una carga secundaria en esta misión, y uno de los cuatro a nivel global junto con Alemania, Arabia Saudita y Corea del Sur.

Dónde viajará el microsatélite Atenea en la misión Artemis II

Qué hará Atenea en el espacio

Una vez que el satélite esté liberado (5 horas después del despegue), “ejecutará una secuencia autónoma de activación y verificación de subsistemas. Luego estabilizará su orientación y comenzará a transmitir telemetría hacia las estaciones terrenas en Tolhuin (Tierra del Fuego) y en Córdoba. Comenzará entonces la comunicación más lejana lograda hasta el momento con un microsatélite argentino”, explican en la Secretaría.

Un equipo integrado por técnicos de CONAE, UNLP, UNSAM y UBA construyó a Atenea, el microsatélite que será parte de la misión Artemis II, con la que la NASA volverá a la Luna Gentileza SICyT

El proyecto es el resultado de un trabajo articulado por la Conae, con participación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), la Facultad de Ingeniería de la UBA (FIUBA), el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la empresa argentina VENG.