Cintia Perazo
1 de septiembre de 2020

¿Cuántas veces al día perdemos algún control remoto, de los múltiples que tenemos en el hogar? ¿Qué tan seguido nos quedamos sin pilas justo del control que necesitamos? A veces, incluso, mirar una película es una odisea porque hay que manejar el control remoto de la barra de sonido, el del decodificador de la compañía de televisión paga, y el de televisor. Y ni hablar si se rompen. Hay que encontrar un lugar para arreglarlo o conseguir exactamente el mismo control, lo que puede resultar muy complicado o un gran gasto, incluso.

Ahora existen controles remotos inteligentes que permiten manejar todos estos dispositivos. Con ese pequeño dispositivos podrán manipular desde el aire acondicionado, hasta equipos de música, ventiladores y TVs, por más que sean antiguos. La única condición es que tengan sistema infrarrojo (los más habituales, por cierto).

Gynoid Smart Cube

El Smart Cube de Gynoid es una de las opciones disponibles en el mercado argentino. Este dispositivo en forma de cubo ofrece la posibilidad de controlar, desde su aplicación móvil, cualquier electrodoméstico o equipo que tenga receptor infrarrojo. Opera como un control remoto universal. Permite unir todos esos comandos en uno solo, permitiendo manejar todo desde el celular.

Tiene un alcance de 30 metros y lo puede usar más de un teléfono en simultáneo. Y también tiene conexión Wi-Fi, lo que permite acceder a él en forma remota para, por ejemplo, encender el aire acondicionado antes de llegar a su hogar. Incluye temporizador para programar el encendido y apagado de los equipos y puede sincronizarse con asistentes virtuales como Google Assistant o Amazon Alexa. Su valor es de $ 2699.

Broadlink RM Mini 3

A pesar de su tamaño pequeño, el Broadlink RM Mini 3 permite, como el equipo de Gynoid, controlar todos los aparatos con sistema de infrarrojos desde el celular. El usuario podrá, además, configurar horarios para encender y apagar dispositivos en un momento específico y personalizar, de esta manera, sus preferencias de uso. Es compatible con Alexa y con Google Home para controlar, por comando de voz, tu TV o equipo musical. Puede conseguirse localmente por 2489 pesos.

Logitech Harmony 950

El diseño del Harmony 950 de Logitech es el más parecido a un control remoto tradicional, pero tiene una llamativa pantalla táctil. A través de él se puede controlar reproductores de streaming como Apple TV y Roku, consolas de videojuegos y reproductores de DVD, por ejemplo. Funciona con más de 270.000 dispositivos multimedia domésticos de más de 6000 marcas y sustituye hasta quince controles remotos.

El Logitech Harmony 950

Usa controles con retroiluminación activada por movimiento para encontrar fácilmente el botón requerido en cada caso, incluso en la oscuridad. Mientras que los mandos que se usan con mayor frecuencia, como el del televisor, están justo debajo de la pantalla táctil a todo color. Como los dispositivos anteriores, este también puede vincularse con Amazon Alexa o Google Home, para generar una experiencia completa de manos libres. Para que esté siempre descargado este equipo incluye una estación de carga, que sirve, también, para sostener el control.

Aunque este dispositivo no es vendido oficialmente por Logitech en el país, hay tiendas que lo importan, en Mercado Libre por ejemplo, puede conseguirse un valor que ronda los $63.000. En el exterior el valor es muy inferior (no supera los 200 dólares; ya salió un modelo superior que no se consigue aún acá).