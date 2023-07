Trucos de WhatsApp: el ingenioso juego para festejar el Día del Amigo

escuchar

En el marco del Día del Amigo, se conoció una forma muy útil de usar WhatsApp para celebrarlo. Mediante unos simples pasos, se puede organizar un juego de “amigo invisible” y definir la persona que le toca a cada uno de los integrantes del grupo. A pesar de que no se trata de una función oficial de la aplicación, es posible llevarlo a cabo fácilmente.

En la Argentina, el 20 de julio no es una fecha que pase desapercibida. Todos los años, millones de personas a lo largo y ancho del país aprovechan la oportunidad para juntarse y realizar distintas actividades. En ese contexto, muchos optan por hacer regalos.

Para esto, una de las tácticas más utilizadas es el juego del “amigo invisible”, especialmente en grupos grandes. Las reglas consisten simplemente en que cada integrante recibe el nombre de la persona a quien debe hacerle un presente, sin que el destinatario lo sepa. En el transcurso pueden establecerse límites de precios u otras cuestiones, pero eso ya corre por cuenta de cada grupo.

Cómo organizar un "amigo invisible" mediante el uso de WhatsApp

Más allá de que la forma tradicional de organizar esta iniciativa es de manera personal, lo cierto es que es difícil que todas las personas de un grupo coincidan en el mismo lugar, ya sea por horarios o porque alguno de los miembros vive en otra ciudad. Ante esta imposibilidad, WhatsApp se convirtió en un aliado fundamental.

No se trata de una herramienta específica de la app, pero puede realizarse sin problemas con los recursos que tiene el servicio de mensajería. La diferencia con el método clásico es que inevitablemente una persona del grupo deberá tomar el rol de organizador y no tendrá el misterio de no saber a quién tiene asignado su regalo.

Para llevar el juego a cabo y poner reglas claras, una buena idea será crear un grupo con todos los participantes. Allí, se establecen límites de presupuesto, fecha de entrega o envío y cualquier otra regla que se quiera especificar para el intercambio de regalos.

La distribución de los nombres para entregar los regalos quedará a cargo de un organizador shutterstock

El organizador será el encargado de informar, mediante chat privado, a cada uno de los participantes sobre quién será el amigo al que deben hacerle un regalo. Para determinarlo hay dos formas. La primera es que el mencionado organizador elija manualmente qué persona le tocará a cada uno, aunque muchos consideran que esto rompe con el azar y afecta el espíritu original del juego. Por otra parte, otra manera de hacerlo es mediante una aplicación o sitio web de sorteo. Mediante una de las muchas opciones que existen en Internet, se podrá sortear el amigo que le corresponde a cada miembro del grupo y luego informarlo por privado.

De esta manera, sin el uso de ningún recurso tecnológico más que la creación de grupos del servicio de mensajería y, opcionalmente, una web de sorteos, ya quedó creado el juego, el cual puede ser muy indicado para celebraciones como el Día del Amigo. Una vez que llegue el momento de la entrega, el grupo de WhatsApp puede ser útil para mostrar los resultados y develar quién fue el amigo misterioso de cada uno.

