Este año muchos argentinos optaron por destinos dentro del país. Durante esos días algunos deciden desconectarse totalmente, mientras que otros aprovechan para pasear y ponerse al día con esas series o películas que les resulta complicado ver durante el resto del año. Por eso las operadoras presentaron servicios especiales y ofertas para las vacaciones. Además, algunos dispositivos te pueden ayudar a seguir disfrutando de sus servicios de streaming como Netflix, Flow, Movistar Play y Claro Video, en televisores viejitos o conexiones débiles.

Flow sin consumir datos

Hace unos días se presentó Flow Pass, este nuevo servicios permite que los clientes de Personal puedan disfrutar de todo el contenido que tienen en Flow -de Cablevisión- sin consumir datos de su abono, a través de pases especiales de 10 GB, cuando quieran, desde la aplicación Mi Personal. "En esta temporada de verano los clientes que elijan la costa, las sierras o las montañas podrán continuar disfrutando de todo el entretenimiento de Flow al alcance de su mano", dicen desde Personal.

Para poder acceder a este servicio los usuarios deben contar con abono fijo o factura con planes de 5 y 8 GB de Personal y, además, ser clientes de Cablevisión y tener el servicio Flow activo en su aplicación móvil. La novedad es que no tendrán costo extra por tráfico de datos durante 30 días corridos, o hasta agotar los 10 GB del beneficio. Mientras que los clientes que cuenten con el servicio Black de 12 y 20 GB ya tienen el beneficio activo, con 10 GB por mes.

Por su parte, los otros clientes de Personal podrán adquirir pases adicionales a través del canal digital de autogestión "Mi Personal" y continuar su experiencia de entretenimiento según sus preferencias, a través de packs de consumo por 1, 3 o 30 días.

Pasados los 30 días, o el consumo de los 10 GB que son bonificados en esta promo, el costo para renovar Flow Pass será de $100 por día (hasta 10 GB), $150 por tres días (10 GB) y 30 días por $250 (10 GB).

Movistar Play gratis

"Nuestra solución de televisión multipantalla es un servicio gratuito para clientes móviles y fijos", explican desde Movistar.

Además desde esta operadora aclaran que Movistar Play -que brinda contenido de canales, películas y series- está disponible para todos los clientes de la compañía y también se puede adquirir comprando una tarjeta SIM prepaga, y dando de alta un usuario, si no eran clientes de Movistar. Pero quienes deseen disfrutar de esta aplicación sin utilizar una red Wi Fi deberán comprar un pack de datos. Para consultar los precios de estos paquetes pueden ingresar a este sitio (hay desde 100 pesos por día).

¿Cuál es el pack adecuado para vos? ¿Cuánto consumen los contenidos? Para tener una idea, dependiendo de la resolución de pantalla de cada equipo, el consumo de streaming de video para ver un capítulo de una serie de 45 minutos de duración es aproximadamente de entre 700 MB y 1 GB.

Por eso desde Movistar hacen otra propuesta. "Además de la compra de paquetes todos los clientes pueden activar TestDrive desde la app Mi Movistar. Éste es un beneficio que regala 10 GB adicionales durante 3 meses, para que los usuarios puedan calcular cuál sería la cantidad ideal de GB que necesitan. Al terminar los 90 días la aplicación indica cual es el plan ideal, según el consumo. El cliente puede cambiarlo o continuar con el plan que tiene. Las vacaciones son un momento ideal para activar Testdrive y hacer esta prueba; además, de paso, podrá aprovechar estos días para disfrutar sus contenidos donde quieran", sugieren desde Movistar.

Claro Video

La tercera opción es Claro Video. Esta aplicación de streaming, al igual que las anteriores, permite disfrutar películas, series, conciertos, contenidos deportivos y documentales. "Con la contratación de los packs de Internet desde 2 gigas los usuarios tienen un GB adicional gratis para ver videos o escuchar música en YouTube, y otro GB para jugar al videojuego Free Fire. Estas son las novedades más recientes de la compañía", explican desde Claro.

Cabe aclarar que Claro video es un servicio disponible de manera gratuita para los clientes móviles de Claro con abono y para los que tienen el servicio de IPTV. "En el caso de un cliente de TV, una vez instalado el servicio en su domicilio, le llega un mail con las credenciales para el login a Claro video desde cualquier plataforma. Mientras que el cliente móvil debe registrarse y suscribirse a Claro video. Si es un cliente con abono esta prestación estará incluida en su plan, pero los clientes prepago deberán abonar un costo, que es de $89 final por mes", detallan desde esta compañía.

Dispositivos que ayudan

Muchas veces los lugares de veraneo no tienen Smart TV o las casas tienen conexiones de Internet débiles, para estos casos habrá que apelar a un extensor de señal (por 1500 pesos se puede comprar un repetidor TP-Link que amplíe la cobertura; existen muchas otras marcas y modelos, incluyendo sistemas más sofisticados que usan la red eléctrica de la casa, como los de la firma devolo). Si la tele no es SmartTV y no se quiere enchufar a una notebook, hay dispositivos especializados como el Roku Streaming Stick+ que se enchufan directo a cualquier televisor y permiten acceder a Netflix, YouTube y otros servicios. La alternativa, ideal para las noches de verano, es un proyector conectado ( hay modelos desde 12 mil pesos compatibles con cualquier app de Android).