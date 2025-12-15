Viral: dos viajes en taxis autónomos Waymo, dos situaciones inesperadas

Waymo es la compañía de taxis autónomos creada por Google, y que viene creciendo en presencia en Estados Unidos gracias a la eficacia de sus autos al sortear el tránsito de San Francisco, Los Angeles y otras ciudades estadounidenses, y al atractivo que supone poder viajar en un auto vacío, sin tener que entablar conversación con una persona conduciendo, ni depender de su habilidad para el manejo.

Pero por estos días se viralizó el video de una mujer que pasó un muy mal rato al abrir la puerta para subirse con su hija a un auto Waymo: a diferencia de lo que esperaba (que el vehículo que llegó para recogerla en MarArthur Park, en Los Angeles, estuviera vacío), se encontró con que un hombre estaba escondido en el baúl del taxi (que en el modelo elegido por Waymo para sus autos tiene acceso a los asientos traseros).

El hombre dice que entró al auto para usarlo y que por error terminó en el baúl, aunque se desconocen más detalles. En un comunicado reproducido por el canal de TV ABC, Waymo dijo que “Nos comprometemos a garantizar la seguridad de nuestros pasajeros y a ganarnos la confianza de las comunidades donde operamos. Esta experiencia fue inaceptable y estamos implementando activamente cambios para abordarla”.

Vienen siendo unos días agitados para la compañía: la semana pasada una mujer embarazada se subió a un auto para ir al hospital y terminó pariendo en el asiento trasero del taxi autónomo. La compañía detectó vía las cámaras interiores del auto una “actividad inusual”, se comunicó con el auto (y su pasajera) y llamó al 911, que asistió a la mujer y a su bebé, que llegaron al Hospital de la Universidad de California en San Francisco sanos y salvos, según el San Francisco Standard, que confirmó que el recién nacido y su mamá están en perfecto estado de salud. Según Waymo, es la segunda ocasión en que algo así sucede; la anterior fue en Phoenix, Arizona.