Vuelven las criptomonedas como opción de ahorro y llegan alternativas al país

3 de marzo de 2020

La Argentina y las criptomonedas parecen llevarse muy bien desde hace ya 10 años. Así lo demuestran la cantidad de brokers operativos en el país, que cada vez son más, lo que llamó la atención del Banco Central (BCRA). Si bien no necesariamente tienen que tener oficinas en el país, desde el BCRA no descartan establecer un marco normativo para lo relacionado a estas operaciones. Por el momento, no tienen ningún tipo de regulación más que la establecida por la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Se estipula que el 1,5% de los argentinos invierten en criptomoneda, activo que subió un 30% el pasado mes de enero; durante 2019 el bitcoin tuvo picos de aumento de su valuación cercano al 100%, convirtiéndose en el más rentable. La comunidad local, estiman los expertos, asciende a 400.000 usuarios y muchos lo vuelven a considerar un refugio para la inflación a pesar de ser volátil, y una manera de buscarle la vuelta al cepo, luego de que volvieran las limitaciones para comprar dólares.

Bitso, nuevo jugador

En la Argentina operan ArgenBTC, Bitex, Buenbit, Criptofácil, CryptoMarket, Coinasap, C-PatEx, CEX.io, Decrypto, Finance Wild, Instanz, Qubit Brokers, Satoshi Tango, Ripio, Xapo, y se suma un nuevo jugador: Bitso. Para la empresa de origen mexicano, la Argentina es uno de los mercados más tentadores para las criptomonedas. Su diferencial respecto de los otros brokers, afirman, es simplificar la transferencia de activos virtuales.

La compañía tiene cinco años de existencia y se considera, según Agencia ICO Rating, la más segura de América latina. Insisten en que este dato es fiel, pues la reglamentación de Gibraltar regula hasta el propio discurso. Luego de un año de papeleo, finalmente se convirtió en una compañía regida por dicha lógica y la sexta en el mundo en obtener la licencia de la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar (GFSC). Esto significa que todas las transacciones realizadas dentro de la plataforma son actividades reguladas por esta licencia inglesa. Esto brinda, de alguna manera, transparencia y seguridad a los usuarios. Gibraltar es el único país que cuenta con marco regulatorio para tecnología blockchain.

La app se puede usar en cualquier celular argentino para operar con criptomonedas como Bitcoin, Litecoin, Ether, TrueUSD, XRP, Golem, Decentraland, Bitcoin Cash y BAT. La plataforma funciona tanto desde la app, como desde la web o Alpha (sólo para traders) y permite efectuar retiros y depósitos de manera instantánea. Tiene soporte en español y un canal de chat o Telegram para cualquier consulta. Para usuarios interesados en trading, están disponibles funciones avanzadas y el acceso a APIs. Las comisiones van entre el 0,45% y el 0,95% y van bajando si alguien hace mucho más trading. El mínimo para comprar son 100 pesos y los saldos mensuales varían según el tipo de usuario. El nivel 1, por ejemplo, tiene un tope de 18.000 pesos.

¿Por qué la Argentina? Porque tiene un ecosistema de fintech maduro. "Este país tiene una de las comunidades cripto más importantes del mundo. Segundo, para apoyar el proceso de maduración de la industria local, capacitar y empujar los proyectos cripto actuales" dice Pablo González, cofundador y CDO de Bitso. El ejecutivo hizo hincapié en el gran valor del recurso humano argentino, específicamente, en ingenieros y especialistas de producto. Así lo indican sus búsquedas laborales abiertas.

Ripio y las alternativas

En contraposición con la recién llegada, Ripio ya lleva seis años en actividad local con 400.000 usuarios y 100 profesionales en Argentina, Brasil, México, Uruguay y España. Su plataforma permite comprar, vender y almacenar criptomonedas sin complejidad en las operaciones. Al igual que Bitso, el procedimiento es depositar pesos en efectivo, por transferencia bancaria o por Mercado Pago, comprar Bitcoin, Ethereum, las stablecoins USDC y Dai de forma inmediata y venderlas a pesos nuevamente cuando el usuario así lo decide. También ofrece una plataforma para usuarios expertos, con opciones de trading más avanzadas y también con una solución corporativa pensada para inversores institucionales que operan montos superiores a la media.

Las comisiones por depósitos y retiros oscilan entre 0% y 3%. Las comisión por cada compra y venta de criptomonedas es del 1%. El límite mínimo por operación es de 200 pesos y el máximo anual de 500 mil pesos, de acuerdo a las recomendaciones de la UIF.

Según indica Juan José Méndez, Director de Marca de Ripio a LA NACION, en los días posteriores a las PASO y los previos a la asunción del nuevo gobierno las transacciones en criptomonedas (sobre todo la compra de bitcoins y de las mencionadas stablecoins) tuvieron un crecimiento marcado. "Al ser una plataforma que opera en moneda local, los avatares económicos de país siempre se ven reflejados en el volumen de operaciones. Lo mismo sucede en Brasil y México, los otros dos países donde operamos actualmente".

Ripio se rige por Políticas Internacionales de Anti-Money Laundering (AML). "Somos una de las únicas empresas cripto en América Latina que posee un departamento de compliance sólido y ejecuta procedimientos estrictos de onboarding KYC (Know Your Customer) y monitoreo de transacciones". En la Argentina son miembros de la mesa de innovación del BCRA y también del comité de tecnología financiera de la CNV y participan en el debate público para dar forma a este marco regulatorio.

Ahorrar en bitcoins

Tanto Ripio como Bitso son cautelosos a la hora de hablar de ahorro a través de alguna criptomoneda; sin embargo, no lo descartan. "Hoy el principal uso de bitcoin es como reserva de valor. En los últimos años, la cotización de esta criptomoneda (sumado al volumen de adopción exponencial) la hace competir con otras divisas como una atractiva opción de ahorro. De enero a diciembre de 2019 obtuvo una rentabilidad de alrededor del 100%, superando a cualquier otro activo de inversión".

Si bien es una moneda más que volátil, no tiene una relación directa con los mercados internacionales, un buen requisito para un activo reserva de valor (no obstante sí suele reflejar, a su modo, los vaivenes de la economía). Por el momento la única restricción que estableció el Banco Central con respecto a las criptomonedas es la prohibición a los emisores de tarjetas de crédito de adquirir Bitcoins, pero no con particulares. En declaraciones a LA NACION, voceros del Banco Central indicaron que se analizan distintos escenarios pero por ahora el único acercamiento con este tipo de mercado fue a través de las empresas Fintech, las cuáles, incluyen algunos Exchange de BTC.

Para el economista y tecnólogo Santiago Bilinkis, las criptomonedas son una gran alternativa a las divisas nacionales: "Los bitcoins son creados privadamente y se emiten a través de un proceso que se conoce como minería, cuyo ritmo ya está fijado y alcanza una cantidad máxima de 21 millones que jamás será superada. Esto hace prácticamente imposible que exista inflación en bitcoins, convirtiéndolo en una sólida alternativa a las divisas nacionales, especialmente de aquellos países que llevan adelante políticas monetarias laxas exponiéndolas al riesgo de pérdida de valor por exceso de emisión, en abierto perjuicio de sus tenedores".

El índice de volatilidad del Bitcoin es una buena manera de leer la foto completa. En la actualidad, según los sitios especializados, es del 2,72% si se tienen en cuenta los últimos 30 días. Sin embargo, aunque al Bitcoin se lo llame "oro digital", su camino no va de la mano de los mercados tradicionales y sus variables dependen de diferentes indicadores.