Vuelven los celulares con teclado: los tres nuevos modelos de teléfonos que harán renacer un estilo

Algunos de nosotros, los más veteranos, recordamos con nostalgia el satisfactorio sonido de un teclado físico de smartphone. En aquellos tiempos en que el correo electrónico era el rey y las discusiones extensas en las redes sociales eran escasas.

Bueno, si sos de los que añoran los tiempos en que se enviaban mensajes a toda velocidad, tengo buenas noticias: el teclado físico está experimentando un renacimiento, y parece que no se trata solo de una moda pasajera.

Sí, los teclados físicos están volviendo oficialmente, y hay algunos dispositivos que lideran esta tendencia a los que sin duda querrás prestar atención.

Unihertz Titan 2 Elite

Unihertz ya fabrica teléfonos con teclado basados en Android

Unihertz no es ajena a este mercado. La compañía ya fabrica teléfonos con teclado basados ​​en Android, como el Titan 2. Sin embargo, si estás buscando un nuevo dispositivo, es mejor esperar al próximo Titan 2 Elite. La compañía promete una experiencia mejorada con una pantalla AMOLED de desplazamiento fluido y cinco años de actualizaciones garantizadas del sistema operativo.

Unihertz está llevando a cabo una campaña de financiación colectiva en Kickstarter para el Titan 2 Elite. Quienes aporten algo menos de US$400 podrán obtener el teléfono como recompensa. La compañía afirma que los envíos comenzarán en junio.

Clicks Communicator

Quizás reconozcas el nombre: Clicks fabrica una funda con teclado bastante popular para teléfonos Android y iPhones. Pero el Clicks Communicator será el primer intento de la compañía por crear un teléfono completo propio.

Clicks hará el primer intento de la compañía por crear un teléfono completo propio

Diseñado como un dispositivo que podría ser principal, quizás complementario y definitivamente elegante, centrado en la mensajería y la productividad, funciona con Android 16 y cuenta con una pantalla AMOLED de 4 pulgadas situada sobre un teclado QWERTY clásico.

El Clicks Communicator ya está disponible para reserva y su envío está previsto para finales de este año. Puedes reservarlo a un precio especial de lanzamiento de US$399, tras lo cual su precio de venta al público pasará a ser el habitual de US$499.

Minimal Phone

Finalmente, para aquellos que realmente desean desconectarse del desplazamiento infinito, existe el Minimal Phone. Combina un teclado físico completo con una pantalla de tinta electrónica de alto contraste, el mismo tipo de pantalla que encontrarías en un lector electrónico.

Minimal Phone

Este teléfono obviamente no está diseñado para ver videos, sino específicamente para mantener tu concentración mientras te brinda las herramientas esenciales que necesitas. Por ejemplo, funciona con Android y tiene acceso a la tienda Google Play.

Ya está disponible, con un precio inicial de unos US$399 para el modelo básico.