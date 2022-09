WhatsApp hoy: para qué sirve el nuevo chat que desarrolla la app

En las últimas horas, se dio a conocer que WhatsApp incorporará un chat directo con la plataforma, que funcionará por fuera de las conversaciones habituales entre usuarios. Según adelantó la aplicación de Meta, esta nueva función permitirá conocer no solo novedades, sino también tips y trucos para aprovechar mejor el servicio.

Durante los últimos años, la app consiguió una enorme base de usuarios y logró convertirse en un recurso fundamental para comunicarse en distintos ámbitos, tanto sociales como laborales y académicos. Por ese motivo, el servicio de mensajería trabaja constantemente en implementar nuevas funciones y posibilidades, con el objetivo no solo de mejorar la experiencia de los usuarios, sino también de tener más información sobre qué piensan.

Así como muchas de las actualizaciones traen nuevas herramientas para organizar conversaciones, usar dentro de los mismos chats o tener más accesibilidad a las distintas configuraciones, en esta oportunidad la novedad se trata de un contacto directo con la plataforma.

De qué se trata el nuevo chat de WhatsApp

Este nuevo espacio se encuentra en desarrollo y servirá para que el servicio de mensajería de Meta comunique novedades y trucos al usuarios, según consignó WABetainfo. Según lo que se puede ver en una captura de pantalla de la presentación de la herramienta, quienes utilicen este chat recibirán mensajes sobre las novedades que se lancen en las distintas actualizaciones, tips y trucos para aprovechar mejor la plataforma y consejos e información sobre la privacidad y seguridad a la hora de utilizar la cuenta.

Así luce la presentación del nuevo chat de WhatsApp en iOS y Android Gentileza WABetainfo

A diferencia de lo que ocurre con las encuestas, herramienta que también se conoció hace algunos días, en este chat los usuarios solamente podrán leer y no tendrán la posibilidad de enviar ningún tipo de mensaje. Además, se aclara que, al igual que el resto de las conversaciones, estarán cifradas de extremo a extremo, por lo que ninguna empresa podrá acceder al contenido. Todavía no fue informado cuál será la frecuencia de las comunicaciones y si habrá alguna forma de elegir qué tipo de contenido recibir.

Aunque aún no se develaron demasiados detalles, sí se sabe que el usuario podrá acceder a esta conversación luego de recibir el primer mensaje de WhatsApp. Antes de eso, no hay forma de habilitar este chat, por lo que solo habrá que esperar.

En esa misma línea y al no existir la posibilidad de mandar mensajes, por lo que conoce hasta el momento las cuentas no podrán informar que no quieren recibir las actualizaciones. En caso de no desear que la plataforma le envíe mensajes, la única opción será bloquear el chat o silenciarlo para que ya no se muestren las notificaciones.

La función, que ya estaba en desarrollo para Android desde hace algunas semanas y había sorprendido en su momento, apareció también en iOS. Este proceso fue descubierto en la versión 22.20.0.71 del programa beta TestFlight en el sistema operativo de Apple. Todavía se desconoce cuándo podría terminar su desarrollo e incluirse en una beta para que la prueben los usuarios y mucho menos cuándo estará disponible para todas las cuentas de WhatsApp.