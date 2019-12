Whatsapp ya tiene el emoji del mate para todo el mundo

El emoji del mate apareció primero en la versión beta, y ahora está disponible para todos los usuarios de Whatsapp

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de diciembre de 2019 • 14:50

Ya estaba disponible en Android 10, en iOS 13 y en Windows 10, pero ahora no importa si tenemos una versión anterior de alguno de estos sistemas operativos: si usamos Whatsapp, ya tenemos el emoji del mate, el más esperado del año.

En rigor, llegó a Whatsapp en noviembre último, pero no estaba disponible para todos los usuarios, sino que lo veían sólo los que tenían una versión beta. Esto cambió con la última versión publicada oficial y ahora sí, finalmente, se puede usar este emoji del mate en cualquier conversación. Eso sí: hay que actualizar la app para ver los cambios.

Todavía, no obstante, no se ve en la versión Web de Whatsapp (salvo que se use Windows 10, que ya lo incorpora en forma nativa). En otros sistemas operativos se verá como un cuadradito.

Además de los sistemas operativos, está disponible en Twitter.

Cómo nació el emoji del mate

El emoji del mate fue impulsado por los periodistas de LA NACION Florencia Coelho y Santiago Nasra junto a los diseñadores Daniela Guini, Emiliano Panelli y el ilustrador Martín Zalucki desde fines de 2018. Con su aprobación, el icono de la bebida típica de la Argentina y América latina ya forma parte del creciente catálogo de ilustraciones que nació a fines de la década del 90 en Japón y se extendió al resto del mundo con el uso del smartphone y las redes sociales .