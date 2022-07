WhatsApp Web: cómo agilizar el proceso de carga de los mensajes

WhatsApp se convirtió en una de las principales herramientas de los usuarios y desde que se lanzó la versión de escritorio, muchos aumentaron su actividad por medio de esta red social. Sin embargo, hace algunos meses la aplicación empezó a tener varios cambios con los que los usuarios no se encuentran muy satisfechos.

Desde que WhatsApp anunció que la versión Web se podría empezar a utilizar sin necesidad de que el móvil tuviera internet, todo cambió. La red social ahora se puede tardar en cargar los mensajes o incluso no los encuentra ya que no tiene registro en la versión para computador. No obstante, existe un truco con el que los usuarios pueden agilizar esta actualización y no perder la cabeza mientras esperan que la aplicación responda.

01-01-1970 WhatsApp web POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA WHATSAPP

¿Cómo agilizar la carga de mensajes en WhatsApp?

El truco consiste en borrar la caché de WhatsApp, esto no afectará el rendimiento de la aplicación y por el contrario, es una información que al almacenarse en la nube hace que los datos se demoren más en cargar. Para hacerlo es necesario:

Ir a Ajustes y seleccionar Aplicaciones

Ir a Administrar aplicaciones y buscar WhatsApp en la lista que aparece

Allí, aparecerá el cartel Almacenamiento y deben pulsar en el botón Eliminar caché

y deben pulsar en el botón En este momento debe esperar carga y hacer la prueba. Para eso, deben entrar a WhatsApp Web y ver el resultado

WhatsApp Web: cómo averiguar si alguien lo abrió sin tu permiso

Si bien muchas veces se utiliza la versión web de WhatsApp y pueden quedar abiertas por “olvido”, cada tanto hay que examinar los dispositivos conectados para evitar la fuga de nuestra propia información. Para conseguirlo es necesario seguir una serie de pasos sencillos que te vamos a mostrar en esta nota y que hay que chequear cada tanto.

Lo primero que hay que tener claro es que para conectarte a la versión web hay que entrar a WhatsApp.com, donde se exhibirá un código QR. Luego se deberá abrir la aplicación en tu teléfono móvil, acceder al menú de configuración e ingresar a la opción de WhatsApp Web.

La app te dirá que escanees el código QR, y una vez hecho eso, ambos dispositivos estarán emparejados. Hay que aclarar que hasta ahora, la plataforma solo permite tener conectado un dispositivo en tu teléfono, por lo que no es posible que haya dos ventanas abiertas de una misma cuenta, ya que automáticamente aparecerá una pestaña que le dará a elegir al usuario en qué sitio se quiere usar.

Sin embargo, pese a esto, no estás exento de que tus datos sean vistos en otro lugar. Después de haberse abierto en una computadora, es necesario que se cierre sesión en el último sitio donde se utilizó para evitar que otra persona lo utilice.