A un mes del inicio de la temporada ¿se podrá esquiar este invierno?

Con mucha incertidumbre, los centros de esquí confirmaron que se preparan para inaugurar la temporada entre el 19 de junio y el 2 de julio, si las condiciones sanitarias lo permiten

¿Se podrá esquiar este invierno? Los fanáticos de las tablas, que el año pasado se quedaron con las ganas por la prohibición al turismo interno, esperan revancha esta temporada. En todos los centros de esquí del país aseguran que tienen todo listo para inaugurar la temporada con los protocolos ya aprobados (y probados el año pasado), que el esquí es el deporte ideal para mantener distancia y esperan que los casos de coronavirus disminuyan para las vacaciones de invierno (en Buenos Aires serán entre el 19 y el 30 de julio). Aunque claro, sobrevuela la incertidumbre a un mes del inicio de la temporada de esquí, que está previsto entre el 19 de junio y el 2 de julio, según cada complejo, sujeto a las condiciones de nieve, pero más que nada a las sanitarias. Aunque el año pasado algunos abrieron las pistas para los residentes locales, no consideran que fue una temporada de esquí, apenas la posibilidad de esquiar para unos pocos, de estar presentes y poner a prueba los protocolos. Este invierno esperan la llegada de visitantes nacionales y que sea una temporada lo más normal posible, ya resignados a que será difícil que abran las fronteras a los extranjeros. Extrañarán principalmente a los brasileños, eternos enamorados de la nieve y que solían poblar las pistas, pero confían en que muchos argentinos preferirán quedarse en el país y no elegir destinos del exterior, como Brasil o el Caribe, por lo que ganarían visitantes.

En Chapelco están poniendo la montaña a punto para habilitar las pistas el 19 de junio

“Confirmado no hay nada todavía, pero estamos preparando todo para tener una temporada que sea lo más normal posible. Tenemos bastante incertidumbre de lo que va a pasar. Puede ser que sea una temporada normal, que tengamos media temporada o poca gente, no sabemos. De parte nuestra la montaña estará lista para habilitarla, pero esperamos confirmación según cómo evolucione todo. Los protocolos serán con la base de lo que se hizo el año pasado, que abrimos para residentes locales”, explica Agustín Neiman, gerente general de Chapelco, el centro de esquí de San Martín de los Andes. Y agrega: “Se trabaja semana a semana, nadie sabe qué pasará cuando empiece la temporada, cómo evolucionará todo, pero la intención es que el turismo pueda funcionar y que Chapelco sea un destino seguro”. El año pasado las condiciones de nieve fueron óptimas y esperan que se un invierno parecido.

La situación en Las Leñas es similar, después de que la temporada pasada directamente no habilitaron el complejo ante la imposibilidad de recibir turismo nacional. “Esperamos más certidumbre para poder trabajar. La situación es compleja, nosotros ya tenemos vía libre desde la provincia para abrir la temporada, con todos los protocolos en orden, pero se necesita seguir el día a día y las decisiones a nivel nacional. Este año los esquiadores tendrán la montaña para ellos, porque la hotelería se vende al 50% de la capacidad, así que sí o sí va haber menos gente, vamos a cumplir estrictamente los protocolos que nos marca la provincia. Será una temporada ideal para el esquiador, casi con una montaña exclusiva”, detalle Sebastián Otegui, gerente comercial de Las Leñas, en el sur mendocino.

El Valle de Las Leñas operará al 50 % de la capacidad hotelera, lo que dejará las pistas más liberadas

Para asegurar las medidas de distanciamiento requeridas y evitar riesgos, no estarán previstas actividades y eventos nocturnos. En principio, los boliches estarán cerrados, sujetos a nuevas habilitaciones y la evolución de la pandemia. “Será un invierno para los amantes del esquí, la montaña estará destinada exclusivamente al deporte, vendrán muchos que otros años en la contratemporada se iban a Europa y Estados Unidos y este año no pudieron y vuelven al primer amor, que es Las Leñas. Además, la mayoría viene en auto, porque es el centro más próximo a Buenos Aires y una vez en el valle no hay traslados, porque los hoteles están al pie de las pistas”, agrega Otegui.

Las Leñas planea abrir el 19 de junio y también analiza la posibilidad de hacer testeos en el valle para transmitir más seguridad.

En Cerro Bayo son optimistas: “Estamos trabajando como si fuera una apertura normal: el 19 de junio para peatones y el 21, para esquiadores, ya sabiendo que no va a haber extranjeros, pero estamos optimistas, aunque sin certezas. Nosotros nos preparamos. La gente está cautelosa, esperando a ver qué pasa, con miedo a posibles cierres. Sabemos que la prioridad es la salud”, reflexiona Pablo Torres García, presidente del centro de esquí boutique de Villa La Angostura, que regala unas panorámicas inolvidables al Nahuel Huapi.

En Cerro Bayo trabajan con optimismo, como si fuera una temporada normal

Los centros de esquí generan mucho empleo e ingresos en las ciudades donde están: “Por cada empleo en el cerro, se generan alrededor de 8 en Villa La Angostura de manera indirecta. Además, los centros no resistirían otro invierno cerrados, ni con el ATP, porque el año pasado todos los que abrimos fuimos a pérdida, ninguno cubrió los costos variables. Es muy caro mantener un centro de esquí operativo. Lo que rescato de la experiencia de abrir para los locales es que subió gente que vivía hacía años en el pueblo y nunca habían ido. Pudieron conocer, disfrutar con sus familias.”, recuerda Torres García.

En el Fin del Mundo, Cerro Castor se prepara como todos los años para brindar el mejor servicio y una temporada larga, que proyectan hasta principios de octubre por las buenas condiciones de nieve que los suelen acompañar: “Estamos esperanzados en tener la temporada más normal posible y que puedan llegar esquiadores. Muchas definiciones son día a día, pero vamos a abrir, porque la gente lo necesita. Ushuaia es aerodependiente, pero desde Aerolíneas Argentinas tenemos la confirmación que se incrementarían un 30 % los vuelos desde Buenos Aires y se sumaría una frecuencia directa desde Córdoba. Trabajamos para tener todo a punto, pero dependemos, como todos de las decisiones provinciales y nacionales”, explica Francisco Paranza, gerente de Marketing de Cerro Castor. Además, destaca que están preparados para cumplir los protocolos y que quedó demostrado el año pasado cuando abrieron solo para los residentes.

Por su posición geográfica, Cerro Castor asegura nieve hasta octubre Cerro Castor

Distancia natural

Desde los centros de esquí se encargan de resaltar una y otra vez que toda la actividad en la montaña se realiza al aire libre. Que se usa antiparras, que los esquiadores suelen llevar la boca tapada por el frío y que el distanciamiento se da de manera natural. Los medios de elevación, por protocolo, cargan menos esquiadores y los pasajeros van sentados hacia adelante, sin interacción, por lo que los riesgos de contagios son mínimos. En cuanto a los paradores, el protocolo permite comensales adentro, con aforos que se terminarán de definir para este año. El año pasado se permitió trabajar al 50%. Aunque claro, los días de sol, cuando las tormentas de nieve dan una tregua, todos sacan las mesas afuera para disfrutar el paisaje. También funcionarán las escuelas de esquí para chicos, el rental y otros servicios que brindan los complejos.

Cerro Catedral, aunque no definió las fechas, confirmó que abrirá las pistas Marcelo Martínez - LA NACION

En el Cerro Catedral de Bariloche confirmaron que se están preparando para la temporada, aunque todavía no tienen precisiones sobre las fechas de apertura ni tienen definido el tarifario. Río Negro sumó, los primeros días de este mes, la obligatoriedad de hacerse hisopado PCR para los visitantes que lleguen en avión y ómnibus de larga distancia. No tendrán que hacer test, por ahora, los que viajen en auto particular. Para ingresar en Chubut, también se necesita PCR, aunque todavía no se sabe si estos requerimientos continuarán en vacaciones de invierno.

La Hoya inaugurará un gran parador en la Cota 1600

La Hoya, el centro de esquí próximo a Esquel, que desde hace dos temporadas está concesionado por la misma empresa que opera el Cerro Catedral en Barilcohe, inaugurará el Parador “El Zorro”, en la cota 1600, que reemplaza al antiguo parador La Piedra, que se incendió por completo en 2018. La nueva estructura, de casi 600 m2 y estilo moderno, espera desde septiembre de 2019, cuando finalizó la construcción, que lleguen los esquiadores. Por ahora comercializan el mismo pase que el cerro Catedral, que se puede usar en las dos montañas. Esperan inaugura la temporada el 2 de julio. “Estamos teniendo algunas consultas y reservas, entendemos que esta nueva realidad genera que las personas no tengan tanta previsibilidad al momento de su viaje, hemos visto un cambio en el comportamiento general donde se espera a estar más cercano a la fecha para realizar la reserva”, comenta Gustavo Simieli, Secretario de Turismo y Producción de Esquel.

Tarifas promocionales y mucha flexibilidad

Hace meses que empezaron las preventas de pases a precios promocionales en todos los centros (que alcanzaron el 50% de descuento) con la posibilidad, ante la eventualidad de no poder viajar, de usarlos el año próximo, con la misma tarifa ya abonada. De hecho, una importante cantidad de esquiadores este invierno utilizarán los pases que ya tenían comprados del año pasado y tuvieron que reprogramar.

Caviahue, en el norte neuquino, para disfrutar en familia Gentileza Caviahue

“La flexibilidad es fundamental. Nadie pierde nada si no puede viajar por cierre o por tener Covid o ser contacto estrecho. Lo pueden usar el año próximo”, repiten los representantes de los centros, para llevar tranquilidad a los que se decidan a reservar el ski week.

Las tarifas no siguen el ritmo normal de la inflación. Los aumentos no suelen superar el 30% en relación con las tarifas previstas para el año pasado. “Aumentamos, pero lo justo, para no limitar la llegada de visitantes”, asegura Neuman.

Los pases con días flexibles (no consecutivos), que llegaron como novedad hace unos años, se imponen entre los esquiadores. Aunque son más costosos que los tradicionales, se pueden usar cuando se deseen, incluso al año siguiente, siempre claro, respectando la temporada por la que se pagó.

Para tener una idea, los precios promocionales actuales son en Cerro Castor, $ 26.350; en Chapelco, 26.350 y $ 21165, Cerro Bayo, en los tres casos, por 7 días para esquiador mayor, en temporada alta. En Caviahue, el pase semanal más el alquiler de equipo mayor en alta, $32.240.

En Las Leñas están promocionado paquetes en su nueva plataforma de e-commerce de una semana en vacaciones de invierno con alojamiento, que contempla un 30 % de descuento en hotelería. Por ejemplo, una semana en el hotel Escorpio, frente a las pistas, con media pensión y pases, cuesta $93.122 por persona en temporada alta.

En Cerro Catedral y La Hoya, concesionados por el mismo grupo empresario, comercializan un Flexi Pass, de 3 y 7 días, que también se podrá usar en 2022. Por siete días cuesta $ 26.850, pase mayor en temporada alta.