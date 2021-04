San Martín de los Andes: los mejores circuitos entre los inigualables colores del otoño

Caminatas para hacer en familia y salidas en bicicleta para disfrutar en la ciudad neuquina a orillas del lago Lácar antes de que llegue el frío

El otoño es, quizás, la temporada más placentera que tienen los paisajes patagónicos. La naturaleza se enciende con los tonos ocre, amarillos y anaranjados que tiñen la cordillera, que se reflejan en lagos y ríos. El calor ya aflojó, el frío todavía no asoma, los días se acortan pero el atardecer aún se hace esperar y las jornadas se pueden disfrutar bajo luz ambarina de esta temporada en la que la naturaleza cambia de piel.

Una de las mejores maneras de disfrutar de estas tonalidades es poniéndose en movimiento y aprovechar para caminar por los mejores circuitos, andar en bici eléctrica y hasta hacer canopy entre árboles centenarios del bosque andino patagónico, actividades que, en muchos casos, no requieren experiencia ni gran estado físico.

El cerro Colorado es uno de los picos más cercanos que se alzan sobre San Martín de los Andes, pero que a la vez se puede ver desde distintos puntos de la zona. Subir hasta su cima es imperdible, una de las caminatas más populares y recomendadas, de dificultad media. Lleva unas cinco horas a paso regular llegar a su cima, que se eleva a 1800 metros de altura en la cumbre de este volcán inactivo, donde hay un refugio de piedra levantado por los caminantes, con mensajes, recuerdos, y cañas colihues que son utilizadas como bastones durante el ascenso. Desde la cumbre se avistan los volcanes Lanín, Villarrica y Choshuenco, y hasta el cerro Tronador; el lago Lacar y el Lolog.

Ascenso al Cerro Colorado, con impactante vista panorámica

Otra caminata, más suave, es el trekking en la laguna Rosales, que queda a siete kilómetros del centro. La senda se inicia en el barrio Caleuche. Se trata de un trekking ameno, de baja dificultad y familiar. “Es el lugar ideal, completo, se ve el bosque, la laguna, hay miradores”, dice Hernán Lamana, guía de la agencia Destino Andino. La vuelta completa a la laguna, con el ascenso al pequeño cerro que la custodia, es de cuatro kilómetros, y se demora unas cuatro horas caminar por esta porción del bosque andino patagónico en donde se ven maitenes, ñires, radales, cipreses cordilleranos y cañas colihues.

Esta caminata forma parte del recorrido de Huella Andina, una red de senderos de más de 500 kilómetros que une el lago Aluminé en Neuquén con el lago Baguilt en Chubut, atravesando así tres provincias. La laguna Rosales está ubicada a 970 metros de altura, y la cima del cerro está a 1080 metros de altura. A medida que se sube se ven distintos flancos de este espejo de agua rodeado de verde, donde crecen juncales. Arriba, hay un imponente ciprés de la cordillera y bajo su sombra los caminantes pueden sentarse a descansar y observar el paisaje. Al bajar se completa la vuelta atravesando un mallín donde se ven caballos pastando, y vuelan cauquenes y bandurrias.

La vuelta a la laguna Rosales, una caminata familiar

Otra buena alternativa para salir a caminar es el C4, es una montaña cerca del cerro Chapelco, pero a la que se accede mediante un sendero por otro camino. “Es una cumbre muy linda, que no tiene la exigencia del Colorado, y tiene un poco más de acción y exigencia que la Laguna Rosales. No es para expertos, pero es muy recomendable, está muy bueno”, dice Gabriel Gómez, de Destino Andino. Es un trekking de dificultad media que lleva todo el día, más precisamente siete horas entre ida y vuelta. “No implica un gran esfuerzo físico debido a que no nos exponemos a grandes pendientes de ascenso”, señala Gómez.

Se parte a las 8 de la mañana desde San Martin rumbo a la base del centro de esquí Chapelco, donde arranca la caminata. En el primer tramo del ascenso se recorre un bosque de lengas y caña colihue. Dos horas después, con más de 800 metros de desnivel recorridos en un ascenso paulatino, se llega a la parte alta del Cordón Chapelco, donde se termina el bosque y comienzan las vistas panorámicas de la región: el volcán Lanín, el volcán Villarica, el cerro Colorado, entre otros picos de la cordillera de los Andes, como el mismo C4, en donde finalmente se hace una parada para disfrutar, desde los más de 2000 metros de altura. La salida incluye traslado de ida y vuelta, merienda, guía de trekking.

Ascenso al cerro C4 en San Martín de los Andes

A pedalear en bici eléctrica

Para aquellos que les guste pedalear, pero no tanto, hay una nueva alternativa: las bicicletas de montaña eléctricas. Flavio Bonilauri, de Adventure Store propone varios recorridos alrededor del pueblo y más allá. Se trata de bicicletas con un motor eléctrico y batería, con diferentes niveles de asistencia. De esta manera, facilita las subidas y los recorridos en la región por los desniveles, haciendo posible que cualquier persona sin estado físico admirable pueda encarar estas montañas. Es decir, en la primera pedaleada, el ciclista cuenta con un envión extra generado por el motorcito, y así la subida fluye de otra manera.

Desde el mirador Bandurrias, donde se llega pedaleando cinco kilómetros

Una pedaleada clásica, que lleva medio día en las inmediaciones de San Martín, es la que sube al mirador Bandurrias, por el “Camino de la pantalla” como se conoce a este sendero donde antiguamente funcionaba una gigantesca pantalla reproductora de ondas de comunicaciones que todavía está en pie aunque obviamente en desuso.

Son cinco kilómetros cuesta arriba, por un sendero inmerso en el monte nativo, repleto de cipreses, radales, robles y coihues, dentro de la comunidad mapuche Curruhinca, ubicada en el paraje Trompul, que significa “la piedra sagrada” o la “piedra que suena” en mapudungún, la lengua mapuche.

La vista al lago Lácar desde el cerro Bandurrias

Una vez en la entrada de la comunidad, donde un grupo de mujeres vende artesanías y torta frita, hay un desvío que lleva al mirador su excelsa vista panorámica, el highlight de este ascenso, una postal increíble del lago Lácar.

La bajada se hace caminando, por un sendero por el que suben los caminantes. Se podría bajar andando, pero es un descenso muy técnico, solo apto para quienes tienen mucha experiencia en mountain bike. Mas allá de estas salida, desde Adventure Store ofrecen otras excursiones diarias desde dos a cuatro horas.

Datos útiles

Destino Andino: http://www.destinoandino.tur.ar/

Adventure Store : @store.adventure - @adventure.logistics - www.adventurelogistics.com.ar

Dónde hospedarse: Los Suites Chapelco Hotel; https://www.loisuites.com.ar/es/hotel/loi-suites-chapelco-hotel

Más información. http://www.sanmartindelosandes.gov.ar y https://www.pnlanin.org/